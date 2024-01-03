Индия назвала свою версию сокращения поставок российской нефти

Ранее агентство со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что импорт российской нефти Индией сократился в декабре до самого низкого уровня с января 2023 года. Это произошло из-за проблем с оплатой, поскольку Вашингтон усилил контроль за соблюдением санкций, среди которых — ценовой потолок $60 за баррель на российскую нефть, утверждал Bloomberg.

«Проблем с оплатой нет», — сказал Пури. «Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — пояснил Пури. По словам министра, стране требуется 5 млн баррелей нефти в день, из которых 1,5 млн поступает из России, и это, подчеркнул министр, свидетельствует об отсутствии проблем с оплатой.

Агентство отмечает, что Пури в своем ответе не упомянул о потолке цен на нефть, введенных «Большой семеркой» в качестве санкции против России.

Индия является одним из крупнейших импортеров сырой нефти в Азии и стала крупным покупателем российских углеводородов после начала военной операции на Украине и ужесточения санкций против России.

Bloomberg 21 декабря сообщил, что танкеры с 5 млн баррелей российской нефти марки «Сокол», которые везли груз в Индию, простаивали в нескольких милях от берега. К тому времени в некоторых случаях задержка достигла уже четырех недель.

По версии агентства, задержка может быть связана с санкциями США: в октябре Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) ввело ограничения против двух компаний из ОАЭ и Турции за перевозку российской нефти с нарушением потолка цен, введенного странами G7. В ноябре и декабре последовали новые санкции; как отмечает Bloomberg, они затронули восемь судов.

В апреле 2023 года Bloomberg сообщил, что индийские банки рекомендуют нефтеперерабатывающим заводам не покупать российскую нефть дороже введенного западными странами потолка цен. Государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) проинформировали местные НПЗ, что они не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита.