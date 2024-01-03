Евросоюз ввел санкции против АЛРОСА 

Павел Маринычев находится под санкциями США с середины 2023 года, АЛРОСА значится в SDN-List с апреля 2022 года.

Как отмечает Совет ЕС, «алмазная отрасль имеет стратегическое значение для экономики России, поскольку является крупнейшим несырьевым экспортным товаром страны» и «обеспечивает значительный доход правительству».

ЕС ввел ограничения в отношении алмазов из России 18 декабря 2023 года. Санкции предполагают введение прямого запрета на ввоз алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами с 1 января 2024 года и косвенного, из третьих стран, с 1 марта 2024 года. Власти ЕС надеются, что данные меры «лишат Россию» дохода, оцениваемого в 4 млрд евро в год. С 1 сентября 2024 года запрет будет распространен на бриллианты, выращенные в лаборатории, ювелирные изделия и часы с бриллиантами. Решение Евросоюза поддержали страны «Большой семерки» (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония).

Сейчас под санкциями ЕС находятся почти 1950 человек и компаний. Ограничения Евросоюза означают заморозку активов на территории страны, а также запрет гражданам и компаниям ЕС сотрудничать с подсанкционными лицами. Физическим лицам также запрещено въезжать в страны ЕС или проезжать через них транзитом.