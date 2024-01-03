ЦБ получил право ограничивать сделки отдельных участников торгов на бирже

Банк России с 1 января 2024 года получит право ограничивать сделки отдельных участников рынка или операции с отдельными инструментами, если это создает угрозу финансовой стабильности рынка. Соответствующий закон, ранее поддержанный Госдумой и Совфедом, в конце декабря подписал президент Владимир Путин.

Подписанный документ предусматривает внесение поправок в ст. 16 закона «Об организованных торгах». Ее предлагается дополнить ч. 8, в которой будут описаны дополнительные полномочия ЦБ по введению ограничений на организованных торгах.

Из текста закона следует, что регулятор сможет вводить ограничения на срок до шести месяцев в отношении:

отдельных участников торгов, если их действия (сделки, операции) или действия их клиентов создают угрозу стабильности финансового рынка или нарушают права остальных участников торгов;

отдельных операций или сделок для всех участников торгов.

Зачем ЦБ нужно вводить дополнительные ограничения

Конкретные ситуации, в случае которых ЦБ может прибегнуть к введению ограничений, в законе не прописаны. Но в тексте документа указано, что меры могут быть введены в случае, если нарушены требования закона «Об организованных торгах» и «принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».

«Дело в том, что могут возникать ситуации, когда торги изменяют ценообразование на отдельные инструменты, которые используются в качестве обеспечения. Это влечет за собой системный риск, который может распространиться на участников клиринга», — объяснил РБК представитель ЦБ. При этом в настоящий момент у Банка России нет опасений в отношении риск-менеджмента центральных контрагентов, добавил он: «Но на стороне регулятора может быть более широкая картина рынка».

Перечень инструментов, которые могут использоваться в качестве обеспечения, формируют клиринговые организации, работающие с участниками рынка, например Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) или «СПБ Клиринг» (входит в группу СПБ Биржи). Как следует из документов на сайте организаций, в качестве залогов могут выступать акции, биржевые облигации, денежные средства в иностранной валюте.

«Мы анализируем внебиржевые сделки и позиции участников финансового рынка, финансовое состояние отдельных участников, делаем оценку стоимости обеспечения, которое принимается центральным контрагентом. Таким образом, Банк России должен иметь возможность влиять на процессы риск-менеджмента центрального контрагента, а также ограничивать операции участников торгов в случае создания угрозы финансовой стабильности», — заключил представитель регулятора.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который был автором поправок, ранее пояснил, что дополнительные полномочия нужны ЦБ, чтобы оградить рынок от недружественных действий извне и влияния организаций, чьи действия направлены «фактически против интересов развития рынка». «Нам важно, чтобы в экстремальных условиях у регулятора были полномочия, позволяющие сохранить стабильность финансового рынка и не допустить каких-то внешних влияний на эту ситуацию», — указывал Аксаков.

Как расширение полномочий ЦБ повлияет на рынок

В законе «Об организованных торгах» уже были описаны случаи, в которых торги могут быть прекращены или приостановлены. В ст. 21 говорится, что торги могут быть приостановлены в случае получения соответствующего предписания от Банка России. «Приостановление или прекращение организованных торгов возможно как в отношении всех товаров, ценных бумаг, видов иностранной валюты, которые допущены к организованным торгам, или всех заключаемых на организованных торгах договоров, так и в отношении отдельных товаров, ценных бумаг, иностранных валют и (или) договоров», — указано в ранее принятой версии закона.

Примером применения этой нормы можно назвать приостановку торгов на Мосбирже, которая случилась после начала специальной военной операции России на Украине, введения санкций в отношении участников российского финансового рынка и обвала котировок на ценные бумаги российских эмитентов. Банк России останавливал торги в фондовой секции рынка и в секции срочного рынка с 28 февраля по 24 марта 2022 года.

Новые меры существенно расширяют полномочия регулятора и позволяют ему еще более активно вмешиваться в процесс торгов, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Действующий сейчас порядок позволяет приостанавливать торги целиком, например приостановка торгов всеми ценными бумагами, а в новой версии закона вводится критерий субъектного состава, объясняет эксперт. «Вероятно, данная новелла может коснуться широкого спектра вопросов от запрета на продажу ценных бумаг или совершения онлайн-операций до приостановления деятельности участника [торгов]», — полагает эксперт.

Предлагаемые меры вряд ли способны кардинально ухудшить доверие к российскому рынку, считает Зинченко. «В нормальной ситуации это было бы действительно существенным негативными фактором, но так как уже сейчас финансовый рынок во многом управляется вручную и жестко зарегулирован, введение еще одного потенциального механизма вмешательства и контроля общей картины не изменит», — заключает эксперт.