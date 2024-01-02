Январские морозы на фондовом рынке

Российский долговой рынок завершил декабрь 2023 года разнонаправленно. По итогам торгов в среду 27.12.23 широкий индекс государственных облигаций RGBITR закрылся у отметки 616,9 п., что на 0,1% ниже закрытия ноября. Динамика индекса корпоративных бумаг сильнее рынка госбумаг, индекс RUCBTRNS завершил торговую сессию среды у отметки 144,97 п., это на 0,7% выше закрытия ноября. Доходности основных бенчмарков государственного долга к завершению декабря повысились вдоль всей кривой, но повышение незначительное: 2-х летние ОФЗ по итогам торговой сессии 27.12.23 демонстрировали доходность на уровне 12,09% годовых (+9 б.п. за месяц), 10-ти летние бумаги — 12,03% (+29 б.п.).

Объем погашений на российском долговом рынке (за исключением структурных и краткосрочных облигаций) в январе 2024 г. ниже на 83%, чем в декабре. Так, на январь запланированы погашения и оферты по облигациям с совокупной номинальной стоимостью около ₽289 млрд.

Значительная доля из этого объема приходится на нефтегазовый сектор, и конкретно на Газпром — это 2 облигационных выпуска компании: евробонд «Газпром, 2.949% 24jan2024, EUR (47)» и его замещенный выпуск сер. ЗО24−2-Е совокупным номиналом $1 000 млн (35% общего объема погашений и оферт, запланированных на российском рынке публичного долга на январь). В данной связи можно ожидать нового размещения от эмитента на сопоставимую сумму в российских рублях.

Далее среди остальных выделяются облигации финансового сектора. Выпуск Сбера «001P-SBER15» — крупнейший из них (номинальной стоимостью ₽35 млрд), на него приходится 12% общего объема погашений и оферт, запланированных на январь.

В январе также планируется крупное погашение в секторе удобрений — облигации Азот (Кемерово), 001КО-04. Несмотря на то, что эти облигации носят статус «коммерческие», данный объем может быть чувствителен для сектора и следует ожидать нового выпуска в целях рефинансирования.

Традиционно январь — относительно спокойный период на долговом рынке. К концу месяца по мере поступления актуальных данных по инфляции и инфляционным ожиданиям игроки могут начинать закладывать новые ценовые ожидания в бенчмарках, которые будут отражать прогнозы по ключевой ставке, поскольку очередное заседание Банка России запланировано на 16.02.24.

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