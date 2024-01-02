«Охота за скидками»: эксперт рассказал, на чем можно сэкономить в январе

Парадоксально, но факт: в целях экономии часть самих подарков к Новому году можно купить после него, говорит эксперт.

«Мы покупаем гораздо больше подарков, чем одариваем людей в новогоднюю ночь, и если вы планируете встречаться с родственниками, близкими и друзьями вплоть до Рождества или Старого Нового года, то и тематические подарки для них можно купить уже в году наступившем по более выгодной цене», — отмечает Перепёлкин.

Многие продавцы устанавливают значительные скидки на праздничные товары с новогодней символикой сразу с наступлением первых дней нового года. В целом, январские скидки — закономерное явление после декабрьского покупательского марафона и активного сезона, в январе наступает затишье — люди наслаждаются семейными праздниками — и продавцы стараются заманить покупателей в магазины выгодными предложениями, объясняет эксперт. Такие приемы называются «мероприятиями по стимулированию сбыта» и направлены на сглаживание сезонности спроса и покупательской активности.

Перепёлкин подчеркнул в разговоре с «РГ», что, как правило, скидки в январе могут быть на любые товары, но чаще всего стимулируют спрос на то, что теряет свою актуальность после праздника — например, деликатесы к новогоднему столу, алкоголь, праздничные наборы, елочный декор и так далее.

Кроме того, в ожидании весны многие модные бренды уже начинают делать скидки на зимние коллекции.

Магазины техники, в свою очередь, регулярно устраивают распродажи и кибер-понедельники, к которым мы привыкли.

«Январь — не исключение, и, чтобы не потерять прибыль, продавцы техники и электроники стараются также оформить интересные и выгодные предложения для своих клиентов», — отмечает эксперт.

Также сразу после новогодних каникул снижается стоимость туристических продуктов. Поэтому, если вы не привязаны своим отдыхом к общегосударственным праздникам, можно изучить эти предложения, рекомендует Перепёлкин.

Ну, и традиционно, сразу после Нового года все маркетплейсы «раскрасят» свои предложения яркими объявлениями о разнообразных скидках.

«Главная задача для потребителя, который серьезно нацелился на экономию в этом году — изучить все предложения и здраво оценить свои потребности, ведь самый главный секрет экономии в праздники — не покупать лишнего», — подытожил эксперт.