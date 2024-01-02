Как изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2024 году

Правительство уже утвердило индексы изменения платы на коммунальные услуги с июля 2024 года для каждого региона.

Максимальное подорожание может быть в Забайкальском крае — сразу на 15%. Минимальное — в Хакасии (всего на 4%), Магаданской области и на Чукотке (на 4,9%). В остальных регионах величина подорожания чаще всего около 9−10%.

Впрочем, местные власти могут решить, что им достаточно и меньшего подорожания.

Стоит добавить, что индексы — это разрешенный рост тарифов в среднем по региону. В одном городе региона плата может быть выше, в другом — ниже этого значения, если соблюдается среднестатистический по региону «порог». Также одни коммунальные услуги могут подорожать больше, но другие, соответственно, меньше.

К примеру, ФАС в конце года уже рассчитала «коридоры» новых тарифов на электроэнергию для жителей разных регионов на 2024 год. Минимальные и максимальные уровни должны учитываться региональными властями при окончательном определении.

Плата за электроэнергию, как и за другие коммунальные услуги, поднимется с июля 2024 года.

Дороже всего электроэнергия во втором полугодии может стоить на Чукотке — «максимальная» ставка — 10,56 ₽ за киловатт-час. Чуть отстает Якутия с максимальным тарифом в 8,58 ₽ На Камчатке предельная ставка — 8,23 ₽ за киловатт-час. Однако если в ряде регионов минимальный и максимальный тариф могут отличаться лишь на копейку, на Камчатке разброс очень высокий — минимально допустимый тариф здесь 2,22 ₽ Также в топ регионов с дорогим электричеством входит Подмосковье — здесь порог поднимается с нынешних 6,73 ₽ до 7,33 ₽

Одни из самых низких тарифов по стране — на новых территориях. Здесь верхнее пороговое значение колеблется в зависимости от региона от 1,26 до 2,18 ₽ за кВт-ч. А минимальное стартует от 1,14 ₽ (в Запорожской области).

Среди старых регионов самое дешевое электричество — в Иркутской области, здесь тариф должен быть в пределах 1,53−1,58 ₽ за квт-ч. Не много будут платить за свет в Хакасии — максимум 2,90 ₽ Относительно невысокие тарифы предполагается установить в Дагестане, Чечне, Мурманской, Новосибирской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО (верхняя планка здесь — от 3,52 до 3,76 ₽ за квт.ч).

Стоит отметить, что эти «коридоры» касаются тарифов для городского населения, живущего в квартирах без электроплит и электроотопления. Тариф для квартир с электроплитой регион вправе установить самостоятельно, он может быть ниже в 0,7 раза.

В некоторых регионах возможно установление дифференцированного тарифа на электроэнергию в зависимости от количества потребления.

Одновременно власти утвердили, на сколько может отклоняться величина подорожания коммунальных услуг в отдельных муниципалитетах. И за счет этого плата за коммуналку может вырасти у некоторых жителей гораздо существеннее. Так, в Дагестане общее подорожание по региону — 10,8%, однако допускается отклонение платы в отдельных городах еще на 10,8%. Итого в одном из городов плата может вырасти на 21,6%, а в другом — не измениться вовсе. Та же ситуация в Смоленской области — 10% подорожание по региону и еще 9,8% — в отдельных муниципалитетах.

Индексами регулируется плата только за коммунальные услуги (электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение и т. п. ). Они не влияют на изменение тарифов за содержание и ремонт жилья, капремонт и т. п. — эта плата может измениться с начала года или другой даты и на другие величины. Эти решения принимают региональные власти или сами жители.

Напомним, что с июля 2024 года также вступает в силу закон об отмене банковских комиссий при оплате ЖКУ социально незащищенными категориями граждан. Кого именно освободят от оплаты комиссий, определит правительство в ближайшее время.