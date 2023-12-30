Турецкая Turkcell решила передать свои украинские активы французскому инвестору

АНКАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell принял решение передать все свои активы в трех украинских компаниях французской инвесторганизации NJJ Capital. Как сообщается на сайте турецкой государственной платформы публичного раскрытия информации, речь идет о трех ООО — Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower.

«В рамках решения совета директоров нашей компании от 20 декабря 2023 года 29 декабря 2023 года было подписано соглашение о передаче акций наших дочерних предприятий ООО Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower компании NJJ Capital вместе со всеми правами и долгами. Информация [о сделке] будет доведена до сведения общественности в полном объеме и своевременно», — говорится в уведомлении Turkcell на сайте платформы.

Отмечается, что фактически передача активов еще не реализована и начался переговорный процесс по вопросам стоимости сделки и ее окончательных условий.