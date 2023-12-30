Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП в 2023 году до 3,5%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития улучшило свою оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, комментируя опубликованные в пятницу уточненные данные Росстата по ВВП за 2021−2022 годы.

«Росстат уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены “вверх” — до плюс 5,9% и минус 1,2% соответственно. Улучшение оценок — свидетельство устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам. Решения по обеспечению устойчивости экономики во время пандемии, реализованные командой правительства под руководством Михаила Мишустина, заложили основу ее гибкости и дальнейшего развития, в том числе роста в текущем году», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

«В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза», — добавил Решетников.