08:20 (мск), источник: Известия

Bloomberg вновь назвало Маска самым богатым человеком в мире

Американский предприниматель Илон Маск снова стал богатейшим человеком мира. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Источник: Reuters

По данным BBI, совокупный собственный капитал 500 богатейших предпринимателей мира в 2023 году вырос на $1,5 трлн.

Также с Маском в тройку вошли французский магнат Бернар Арно, владелец LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, а также основатель Amazon Джефф Безос. На четвертом месте — основатель Microsoft Билл Гейтс, на пятом — экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур Мейерс стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд, на фоне резкого роста акций косметической компании. Доминирование Франции в розничной торговле предметами роскоши уже породило несколько других сверхбогатых семей, в том числе клан, владеющий Hermes International SCA, а также братьев Вертхаймер, управляющих Chanel.

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