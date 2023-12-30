10:35 (мск), источник: Газета.Ру

Аналитик предрек снижение спроса на потребкредиты в России в начале 2024 года

В начале 2024 года спрос россиян на потребкредиты упадет. Такой прогноз «Газете.Ru» дал независимый финансовый аналитик Борис Ушерович.

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Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что ставки по потребкредитам вряд ли снизятся после недавнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

«В течение этого года, несмотря на постоянно ужесточающуюся денежно-кредитную политику, интерес россиян к потребкредитам не только не снизился — но даже несколько вырос. Общая долговая нагрузка граждан за год превысила 30 трлн рублей. В условиях экономической неопределенности люди больше склонны совершать иррациональные действия. Однако выросло и количество должников — проблемы с выплатами есть у 21 млн человек. С учетом всего этого я ожидаю охлаждение в начале 2024 года интереса к потребительским кредитам», — сказал Ушерович.

Он допустил, что снижение спроса на потребкредиты в России продлится как минимум до следующего заседания ЦБ 16 февраля 2024 года, и если регулятор решит хотя бы сохранить ставку на прежнем уровне, а не поднимать, активность заемщиков может возобновиться.

15 декабря ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — с 15% до 16% годовых, объяснив свое решение инфляционным давлением. После этого российские банки начали поднимать ставки по вкладам и кредитам. По данным «Финуслуг», средний размер полной стоимости кредита к 22 декабря превысил 26%. За год ПСК повысилась на 6,5 процентных пункта, сообщила газета «Известия». В январе показатель составлял 19,44%. ПСК включает в себя не только ставку по кредиту, но и дополнительные услуги, в том числе страховки.

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