Аналитик предрек снижение спроса на потребкредиты в России в начале 2024 года

Он пояснил, что ставки по потребкредитам вряд ли снизятся после недавнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

«В течение этого года, несмотря на постоянно ужесточающуюся денежно-кредитную политику, интерес россиян к потребкредитам не только не снизился — но даже несколько вырос. Общая долговая нагрузка граждан за год превысила 30 трлн рублей. В условиях экономической неопределенности люди больше склонны совершать иррациональные действия. Однако выросло и количество должников — проблемы с выплатами есть у 21 млн человек. С учетом всего этого я ожидаю охлаждение в начале 2024 года интереса к потребительским кредитам», — сказал Ушерович.

Он допустил, что снижение спроса на потребкредиты в России продлится как минимум до следующего заседания ЦБ 16 февраля 2024 года, и если регулятор решит хотя бы сохранить ставку на прежнем уровне, а не поднимать, активность заемщиков может возобновиться.