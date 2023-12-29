В Россию начали поставлять турецкие яйца

Экстрасенс предсказала, что будет с ценами на яйца в 2024 году.

Напомним, что на фоне подорожания яиц Правительство РФ решило ввозить эту продукцию из Турции. Также в ходе прямой линии президент Владимир Путин принёс россиянам извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет.