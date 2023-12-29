17:18 (мск), источник: Life.ru

В Россию начали поставлять турецкие яйца

Россельхознадзор открыл поставки в РФ инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

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Источник: РИА "Новости"

«Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях», — говорится в ведомстве.

Экстрасенс предсказала, что будет с ценами на яйца в 2024 году.

Напомним, что на фоне подорожания яиц Правительство РФ решило ввозить эту продукцию из Турции. Также в ходе прямой линии президент Владимир Путин принёс россиянам извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет.

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