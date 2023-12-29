Уходящий год объявили худшим для доллара

Это несет серьезную угрозу для привлекательности доллара, так как центробанки других стран могут дольше сохранять высокие процентные ставки, объясняет агентство свой прогноз.

Подходящий к концу 2023 год станет для американского доллара худшим с начала пандемии коронавируса, которая началась в 2020-м. Bloomberg добавил, что эта тенденция может продолжиться, так как биржевой рынок США ожидает снижение процентных ставок ФРС: это снизит привлекательность валюты.



В 2023 году индекс американской валюты, рассчитываемый агентством, сократился почти на 3%. Это худший результат и самое большое снижение с 2020 года.

Самое сильное сокращение произошло в четвертом квартале, на фоне растущих прогнозов о смягчении политики ФРС в следующем 2024 году. Как поясняет агентство, это снижает привлекательность главной резервной валюты. Это объясняется тем, что центробанки других стран могут продолжить более жесткий монетарный курс и сохранить свои ставки на высоком уровне дольше, чем ФРС.

Укрепление доллар может ждать перед выборами президента США в ноябре 2024 года, однако, но присутствие среди кандидатов Дональда Трампа грозит политическими потрясениями и волатильности нацвалюты, резюмируют аналитики японской компании Market Risk Advisory.

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