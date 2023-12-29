«СПБ биржа» приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя
Торги ценными бумагами на «СБП биржи» приостановлены из-за технического сбоя. Об этом говорится на сайте площадки.
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Торги ценными бумагами на «СБП биржи» приостановлены из-за технического сбоя. Об этом говорится на сайте площадки.
«АО “СПБ” сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются», — говорится в сообщении.
Уточняется, что о возобновлении торгов будет объявлено дополнительно.
На «СПБ бирже» проходят организованные торги российскими и иностранными ценными бумагами. В частности, на площадке представлены акции более 50 российских эмитентов, включая «Газпром», Сбербанк, «Магнит», «Лукойл» и др.
В сентябре 2023 г. из-за технического сбоя временно были прекращены торги на срочном рынке Мосбиржи. В пресс-службе площадки поясняли, что приостановка связана с «нештатной работой торгово-клиринговой системы». Тогда торги возобновились спустя 3,5 часа.