«СПБ биржа» приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя

«АО “СПБ” сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о возобновлении торгов будет объявлено дополнительно.

На «СПБ бирже» проходят организованные торги российскими и иностранными ценными бумагами. В частности, на площадке представлены акции более 50 российских эмитентов, включая «Газпром», Сбербанк, «Магнит», «Лукойл» и др.

В сентябре 2023 г. из-за технического сбоя временно были прекращены торги на срочном рынке Мосбиржи. В пресс-службе площадки поясняли, что приостановка связана с «нештатной работой торгово-клиринговой системы». Тогда торги возобновились спустя 3,5 часа.