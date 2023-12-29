Правительство ввело беспошлинный импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года

Согласно постановлению, беспошлинный импорт касается товаров под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0407 21 000 0 (яйца и яйцепродукты), базовая ставка на ввоз которых составляет 15%. В документе уточняется, что ввозимые яйца предназначены для использования в производстве пищевой продукции и для розничной торговли. В постановлении также говорится, что документ принят для реализации решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о беспошлинном ввозе в Россию куриных яиц в первой половине 2024 года.

В ноябре розничные цены на яйца резко выросли, к декабрю они стали одним из наиболее подорожавших продуктов. В декабре Росстат сообщал, что по итогам ноября яйца подорожали на 15,1%, с начала года — на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. ФАС и Генпрокуратура инициировали проверки по этому вопросу, а правительство — меры по стабилизации цен. В частности, 23 декабря правительство приняло постановление об отмене пошлин на импортное замороженное мясо домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн с 1 января по 31 декабря следующего года.