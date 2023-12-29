Оптимизм США и потери нефти. Итоги-2023

Американские акции завершают 2023 год с изрядным оптимизмом

Индексы США показали разнонаправленный результат на финише торгов в четверг. DJIA и S&P 500 делают это 13 сессий из 15 последних. S&P 500 может закрыть в плюсе девятую неделю подряд, что случалось в последний раз лет двадцать назад. Если же и десятая неделя будет позитивной, то такая полоса была в 1985 году. Однако стоит помнить, что после таких длительных периодов достижений неизбежно происходила коррекция.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 218 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 206 тыс. неделей ранее. Число незавершенных сделок по продаже недвижимости не изменилось за ноябрь, хотя экономисты ждали роста на 1,0%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в США выросло до $90,27 млрд в ноябре по сравнению с $$89,56 млрд в октябре. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно повысилась до 3,84%.

Акции Boeing (BA) завершили день небольшим снижением на новостях о том, что компания обратилась к клиентам с просьбой провести тесты электрического оборудования B737 Max системы контроля и управления полетом. Бумаги китайских компаний с листингом в США дорожали на фоне смягчения подхода китайских властей к новым нормам регулирования отрасли онлайн развлечений.

Динамика по секторам: CONS DISC −0,41%, CONS STPL +0,03%, ENERGY −1,47%, FINANCIALS +0,35%, HEALTH +0,24%, INDUSTRIALS +0,01%, MATERIALS −0,46%, REAL ESTATE +0,53%, TECHNOLOGY +0,12%, COMMUNICATION SVS +0,09%, UTILITIES +0,7%.

По итогам торгов:

DJIA — 37710,10 п. (+0,14%),

S&P 500 — 4783,35 п. (+0,04%),

NASDAQ Composite — 15095,14 п. (-0,03%).

Рынки Японии и Китая завершают 2023 с противоположными результатами

Азиатские рынки торговались разнонаправленно в последний торговый день года. В Шанхае доминировали покупатели, но стоит помнить, что это уже третий подряд год потерь для китайского рынка. Меж тем объём чистых покупок нерезидентами в текущем году составляет около 40 млрд юаней.

Японский рынок снижался на фоне закрепления иены на уровне 141,4 за доллар. При этом фондовый рынок в текущем году показал лучший рост за десятилетие, обновив максимум за 33 года, в чём явно поучаствовала иена, которая за год потеряла почти 10 фигур. В конце прошлого года она торговалась около 131,8 за доллар. На торгах в пятницу акции судоходных компаний дешевели: Kawasaki Kisen Kaisha (-0,57%), Nippon Yusen K.K (-0,9%), Mitsui O.S.K. Lines (-1,0%). Также снижались акции полупроводникового сектора: Tokyo Electron (-0,9%), Advantest Corp. (-0,1%), Renesas Electronics Corp (-1,0%).

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 33361,82 п. (-0,53%),

Hang Seng — 16979,03 п. (-0,38%),

Shanghai Composite — 2964,36 п. (+0,33%).

Нефть завершает 2023 с потерями

Нефть торговалась в небольшом плюсе после существенного падения накануне. Потери за год составляют около 10%. Текущая полоса снижения длится уже 3 месяца подряд. Впрочем, надежды нефти связаны с будущим годом, когда центральные банки могут начать снижать ставки, что приведёт к оживлению в экономике и росту спроса на топлива.

Провал котировок накануне состоялся на фоне заявлений судоходных компаний о возобновлении проводки судов через Суэцкий канал. Статистика из США не смогла исправить общий сложившийся негатив. Меж тем Минэнерго США сообщило, что на неделе до 22 декабря американские коммерческие запасы нефти −7,11 млн баррелей, бензина −669 тыс. баррелей, а дистиллятов +741 тыс. баррелей. Добыча в США остаётся на рекордном уровне 13,3 млн баррелей в сутки. Администрация США пополнила стратегические резервы на 793 тыс. баррелей нефти в рамках отчётной недели.

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $72,17 (+0,56%),

Brent — $77,67 (+0,67%),

Золото — $2080,00 (-0,17%).

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