Минэнерго ожидает, что Россия в 2023 году снизит добычу нефти на 2%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти в России по итогам 2023 года может составить около 523 млн тонн или чуть меньше, что примерно на 2% ниже прошлогоднего уровня, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн баррелей в сутки (б/с). В рамках этих договоренностей Россия сокращает добычу на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Параллельно РФ сокращает поставки на мировые рынки: в августе на 500 тыс. б/с, а с сентября до конца года — на 300 тыс. б/с. В конце ноября некоторые участники ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн б/с. Россия в первом квартале 2024 года будет снижать поставки нефти на 500 тыс. б/с.