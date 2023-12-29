Курс евро на Мосбирже опускался ниже 99 рублей впервые с 20 декабря

По данным на 10:49 мск, евро снижался на 0,64%, до 98,98 рубля.

К 10:52 мск евро находился на отметке 99,09 рубля (-0,52%). В то же время доллар рос на 0,16%, до 89,46 рубля, юань снижался на 0,14%, до 12,583 рубля.