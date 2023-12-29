11:15 (мск), источник: ТАСС

Курс евро на Мосбирже опускался ниже 99 рублей впервые с 20 декабря

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опускался ниже 99 рублей впервые с 20 декабря, свидетельствуют данные торгов.

Наверх
Источник: Reuters

По данным на 10:49 мск, евро снижался на 0,64%, до 98,98 рубля.

К 10:52 мск евро находился на отметке 99,09 рубля (-0,52%). В то же время доллар рос на 0,16%, до 89,46 рубля, юань снижался на 0,14%, до 12,583 рубля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Многие заболевшие столкнулись с затяжными простудами: симптомы не проходят даже через несколько месяцев
Почему Петр I решил перенести празднование нового года с 1 сентября на 1 января
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь