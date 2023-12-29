Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание соглашения с Россией в начале 2024 года

«Объем нашего экспорта в Россию превысил рост импорта из этой страны, а это означает, что мы получаем выгоду от торговли с Россией. Кроме того, с членством Ирана в Евразийском Союзе тариф на 87% товаров Ирана, РФ, Казахстана и Киргизии был снижен до нуля, и вести бизнес стало легко», — уточнил Фарзин (цитата по агентству ISNA).