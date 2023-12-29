Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание соглашения с Россией в начале 2024 года

«Объем нашего экспорта в Россию превысил рост импорта из этой страны, а это означает, что мы получаем выгоду от торговли с Россией. Кроме того, с членством Ирана в Евразийском Союзе тариф на 87% товаров Ирана, РФ, Казахстана и Киргизии был снижен до нуля, и вести бизнес стало легко», — уточнил Фарзин (цитата по агентству ISNA).
На этой неделе глава иранского ЦБ посетил Москву с двухдневным визитом. Он провел переговоры с председателем ЦБ России Эльвирой Набиуллиной. Вчера, 27 декабря, Сбербанк (MOEX:SBER) и Bank Melli Iran договорились открыть кредитные линии на 6,5 млрд руб. Предполагается, что соглашение позволит простимулировать экспорт товаров из Ирана в Россию.
25 декабря между Ираном и странами ЕАЭС было заключено соглашение о зоне свободной торговли. Оно сменило временный договор, действовавший с 2019 года. Новый договор устранил ввозные таможенные пошлины в отношении 90% товаров.