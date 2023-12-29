00:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание соглашения с Россией в начале 2024 года

Валютное соглашение между Ираном и Россией планируется подписать в первом квартале 2024 года, заявил глава иранского Центробанка (ЦБ) Мохаммад Фарзин. Благодаря этому соглашению страны смогут вести торговлю в рублях и риалах.

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Источник: Reuters

«Объем нашего экспорта в Россию превысил рост импорта из этой страны, а это означает, что мы получаем выгоду от торговли с Россией. Кроме того, с членством Ирана в Евразийском Союзе тариф на 87% товаров Ирана, РФ, Казахстана и Киргизии был снижен до нуля, и вести бизнес стало легко», — уточнил Фарзин (цитата по агентству ISNA).

На этой неделе глава иранского ЦБ посетил Москву с двухдневным визитом. Он провел переговоры с председателем ЦБ России Эльвирой Набиуллиной. Вчера, 27 декабря, Сбербанк (MOEX:SBER) и Bank Melli Iran договорились открыть кредитные линии на 6,5 млрд руб. Предполагается, что соглашение позволит простимулировать экспорт товаров из Ирана в Россию.

25 декабря между Ираном и странами ЕАЭС было заключено соглашение о зоне свободной торговли. Оно сменило временный договор, действовавший с 2019 года. Новый договор устранил ввозные таможенные пошлины в отношении 90% товаров.

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Лаура Кеффер

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