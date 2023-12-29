«Энергоатом» преобразовали в акционерное общество
Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, «корпоратизация “Энергоатома” по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании».
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Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, «корпоратизация “Энергоатома” по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании».
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская корпорация «Энергоатом» преобразована из государственного предприятия в акционерное общество со 100%-ным государственным участием. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Образовано акционерное общество “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, 100% акций которого принадлежат государству, путем преобразования государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, — написал он в Telegram-канале. По словам Мельничука, утверждены устав, положения о наблюдательном совете компании и принципах его формирования. Подчеркивается, что образованное акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей госпредприятия “Энергоатома”.
В связи с этим премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «корпоратизация “Энергоатома” по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании», а также открывает новые возможности для развития украинской атомной энергетики и «партнерства с мировыми компаниями».
12 июля Группа семи приняла во время саммита НАТО в Вильнюсе декларацию об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Киева, в которой указывалось, что Киев взял на себя часть обязательств, в том числе в части реформ по корпоративному управлению. Такие же требования в части экономических преобразований предъявлял Международный валютный фонд. В рамках этих обязательств правительство Украины уже провело корпоративную реформу компании «Оператор ГТС Украины».