«Энергоатом» преобразовали в акционерное общество

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская корпорация «Энергоатом» преобразована из государственного предприятия в акционерное общество со 100%-ным государственным участием. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Образовано акционерное общество “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, 100% акций которого принадлежат государству, путем преобразования государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, — написал он в Telegram-канале. По словам Мельничука, утверждены устав, положения о наблюдательном совете компании и принципах его формирования. Подчеркивается, что образованное акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей госпредприятия “Энергоатома”.

В связи с этим премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «корпоратизация “Энергоатома” по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании», а также открывает новые возможности для развития украинской атомной энергетики и «партнерства с мировыми компаниями».