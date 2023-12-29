Что будет с курсом рубля сразу после новогодней ночи

Напомним, что 2023-й год курсы доллара и евро закрывали около отметок в 90 и 100 рублей соответственно. Цены на нефть марки Brent на неделе с 25 по 31 декабря колебались в диапазоне $77,5−81,4 за баррель.

После новогодних праздников валютный рынок возобновит работу 3 января 2024 года. Однако в первые дни года следует ожидать крайне низкой ликвидности и повышенной волатильности из-за продленных выходных до 8 января в России, отметил аналитик.

В условиях сниженных объемов торгов даже небольшие спекулятивные сделки способны вызвать резкие колебания курсов основных валютных пар.

«Наиболее вероятный диапазон курсов валют в первые дни торгов января 87,5 — 94 рубля за доллар, 96,85 — 102,50 рубля за евро и 12,20 — 13,00 рубля за юань», — отметил Владислав Антонов.

Эти границы сформировались за полтора месяца. Поведение российской валюты в январе сложно прогнозировать, поскольку на неё воздействуют как позитивные, так и негативные факторы.

К факторам давления относятся:

— продолжающаяся инфляция,

— геополитические риски,

— санкции,

— потенциальное снижение цен на энергоресурсы.

Фундаментальная поддержка рублю обеспечивается за счет обязательной продажи экспортной выручки и жесткой бюджетно-денежной политики властей.

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