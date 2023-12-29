Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции

«Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными, и в общем-то я думаю, каких-то там сильных скачков быть не должно», — сказал Чернышенко.

При этом, отметили в агентстве, утвержденная ранее в декабре «Стратегия развития отрасли “Связь” до 2035 года» в целом предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции. Например, в случае реинвестирования оператором части прибыли в развитие сетей связи или освоения новых технологий.

По словам вице-премьера, сейчас есть установка на развитие отечественного оборудования для всех систем связи. По его словам, в целях своего технологического суверенитета необходимо делать всё самостоятельно, и сейчас большая нагрузка будет на отрасли связи по созданию сетей нового поколения.

Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы. Дмитрий Чернышенко вице-премьер России

Ранее, 27 декабря, «Известия» подсчитали, что домашний интернет подорожал в среднем на 5−15%. Для участников рынка и экспертов отрасли связи повышение тарифов на домашний интернет не стало сюрпризом.