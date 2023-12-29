ЦБ разработает норму, обязующую банки вести видеофиксацию сделок со сложными финпродуктами

В ноябре Марченко направил письмо на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной с просьбой обязать банки организовывать аудио- и видеозапись общения сотрудников учреждения с клиентом при продаже сложных финансовых продуктов. По его словам, это требуется, для того чтобы банкам было необходимо предоставлять такие записи в Банк России по факту навязывания не того продукта, за которым обратился клиент, или в правоохранительные органы по факту мошенничества.

В ответном письме в ЦБ согласились с предложением депутата о разработке соответствующей нормы, добавив, что ее законодательное закрепление позволит предоставлять записи в Банк России по его требованию. Вместе тем отмечается, что сейчас в законодательстве не предусмотрена обязанность кредитных организаций осуществлять аудио- и видеофиксацию «процесса взаимодействия сотрудников и потребителей при заключении договоров».

Поводом для написания депутатского запроса стали участившиеся случаи продажи невыгодных страховых продуктов с инвестиционной составляющей клиентам в РФ без высшего экономического образования. При этом им обещают высокий процент прибыли и возврат всей суммы при досрочном расторжении договора.

В ЦБ указали, что с 1 октября 2024 года вступает в силу закон, которым вводится обязанность по проведению тестирования физлиц при продаже страховых продуктов с инвестиционной составляющей. По мнению Банка России, такая мера в значительной степени «будет способствовать пресечению недобросовестных практик реализации страховых продуктов с инвестиционной составляющей лицам, не обладающим специальными знаниями в области финансов».