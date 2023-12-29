ЦБ изучит связанные с криптоактивами трансграничные переводы россиян

Регулятор утверждает, что цель обследования — установить возможность идентификации таких переводов в совокупном объеме трансграничных денежных переводов россиян, а также оценить их стоимостные объемы. К 9 февраля, согласно программе, нужно также представить результаты обследования стоимостных объемов всех трансграничных переводов россиян.

В январе-феврале ЦБ также планирует, в частности, провести стресс-тестирование по методу bottom-up. Это стресс-тесты, в которых крупнейшие банки самостоятельно проводят расчеты по единому сценарию, а регулятор — проверку, корректировку и свод результатов. В первые два месяца 2024 года стресс-тесты Банк России также хочет провести на рынках ипотечного кредитования и необеспеченного потребительского кредитования.

Согласно прогнозу международной финансово-консалтинговой компании deVere Group, криптоактивы будут играть все большую роль в диверсификации инвестпортфелей и осуществлении трансграничных операций, меняя весь ландшафт финансового рынка. На фоне все большего принятия криптовалют традиционными финансовыми компаниями и институтами, а также формирования регулятивного режима во многих странах ожидается, что криптовалюты станут настоящим мейнстримом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.