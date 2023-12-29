Белоусов назвал два способа борьбы с перегревом экономики

«Если экономика в определенной степени перегрета, с этим можно бороться путем увеличения производства, а можно — сдерживанием спроса. И если уж заниматься сдерживанием спроса — нужно избежать жесткой посадки — прекращения роста в первом квартале 2024 года и выхода по итогам года следующего примерно на 0,5−1,5% роста ВВП», — рассказал в интервью «Ъ» Белоусов.

Вице-премьер указал, что жесткая посадка приведет к сокращению инвестиций в замещение импорта, в результате чего стоимость импортных товаров начнет расти. «Спрос, конечно, сжимается, но и производство останавливается. Экономика, конечно, приходит к точке равновесия, но только это будет нулевой рост или 0,5% роста ВВП, сокращение импорта, возврат безработицы в 4%. Мягкий выход состоит в том, чтобы поддерживать прежде всего импортозамещение и переориентацию экспорта на новые рынки, которые в 2023 году наметились, хотя бы это защитить», — добавил он.

В качестве примера Андрей Белоусов указал на меры поддержки Банком России малого и среднего бизнеса, в частности программы льготного кредитования. Он выразил надежду, что подобные условия будут созданы и для экспорта. «Развилка сейчас — либо жесткая посадка, либо посадка мягкая, с сохранением процессов импортозамещения и экспорта в первую очередь, с сохранением опережающего роста инвестиций на 3−4% в год», — заключил он.