Аналитики назвали самые доходные инвестиции по итогам 2023 года

Даже в условиях ослабления рубля наибольший доход по итогам 2023 года инвесторам могли принести вложения в российские акции, следует из комментариев аналитиков, которых опросил РБК.

Лучшую динамику показали бумаги финансового сектора, хотя до 2022 года фаворитами рынка были экспортеры.

На фоне роста ставок не самым удачным вложением стали длинные облигации с фиксированным купоном. При этом флоатеры (облигации с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке или RUONIA) показали хорошую доходность. Привлекательными остаются и номинированные в валюте замещающие облигации, которые кроме купонного дохода позволяют заработать и на ослаблении рубля.

Безрисковые инструменты — рублевые вклады и фонды денежного рынка не принесли существенных доходов, но позволили компенсировать или немного обогнать инфляцию.

Российские акции

С начала года и до 28 декабря рублевый индекс Мосбиржи (по состоянию на конец декабря в него входят 50 наиболее ликвидных российский акций) вырос на 43,8% и достиг отметки 3101,99 пункта. Долларовый индекс РТС с января прибавил около 12,5% и вырос до 1090,93 пункта.

Индекс полной доходности Мосбиржи, который учитывает дивидендные выплаты, с начала года поднялся на 53%, отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. «Существенный рост среди ликвидных бумаг показали “Сбер” (+88%), “Татнефть” (+90%), “Мечел” (+173%)», — перечисляет эксперт. Короев оценивает результат российского рынка как хороший: «Хотя он и достигнут с низкой базы после снижения в 2022 году».

В 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине на российском фондовом рынке случился крупнейший за всю его историю обвал — за день индекс Мосбиржи потерял 33,28%, после этого торги акциями на площадке были приостановлены на полтора месяца.

Доходности, подобные тем, что показывал российский рынок в 2023-м, — редкость, добавляет аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Он выделяет акции финансового сектора, который по итогам 2022 года «заработает рекордный объем прибыли». Среди фаворитов в нем Аутлев называет акции Мосбиржи (с начала года подорожали более чем в два раза), которая является бенефициаром высоких ставок, так как зарабатывает на размещении денежных остатков клиентов, а также акции Сбербанка, который кроме роста котировок порадовал акционеров рекордными дивидендами.

Доходность выше индекса Мосбиржи показал индекс компаний малой и средней капитализации — MCXSM, добавляет начальник аналитического отдела «РСХБ Управление активами» Вадим Сенкевич. С начала года он вырос на 62,5%, свидетельствуют данные площадки.

В этот индекс входит 42 российские акции, например бумаги «Аэрофлота», ЦИАНа, АФК «Система» и других.

Инвестиции в иностранные ценные бумаги

С 1 января 2023 года начал действовать запрет Банка России на покупку неквалифицированными инвесторами иностранных ценных бумаг эмитентов из недружественных стран. Кроме того, в ноябре специализирующаяся на торговле зарубежными активами СПБ Биржа попала под санкции США. Введение ограничений привело к блокировке активов инвесторов на общую сумму порядка $3 млрд. Поэтому подвести финансовый итог по этим активам сложно.

Те инвесторы, которые инвестировали в иностранный рынок напрямую (через иностранных или некоторых российских брокеров), получили разные результаты. «Среди ключевых экономик лучшую доходность дали американские бумаги (S&P 500 — +24%, NASDAQ — +43%), китайские акции разочаровали — материковый индекс CSI 300 и гонконгский индекс Hang Seng упали на 16−17% в долларах», — отмечает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259736&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Облигации российских эмитентов

В июле 2023 года ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики и за пять раундов повысил ключевую ставку с 7,5 до 16% годовых. Это стало негативным фактором для ранее выпущенных облигаций с фиксированным купонным доходом, и они упали в цене. При этом новые выпуски облигаций, размещенные уже при двузначных ставках, могли стать для инвесторов выгодным вложением, учитывая, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре сообщила о приближении к завершению цикла повышения ставки.

Среди государственных облигаций (ОФЗ) с точки зрения купонного дохода самыми выгодными для инвесторов стали флоатеры с привязкой к ставке RUONIA: если в начале года ее значение составляло 7,34% годовых, то по состоянию на конец декабря — уже 15,53%, отмечает старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.

Длинные ОФЗ с фиксированным купоном испытывали ценовое давление на фоне повышения ставки.

На рынке корпоративного долга ситуация в течение года была разнонаправленной, продолжает Паевский: «Бумаги финансового и нефтегазового сектора на сопоставимой дюрации (эффективный срок до погашения бумаги. — РБК) демонстрировали относительно стабильную динамику в сравнении с непродовольственным ретейлом, машиностроением, деревообработкой и другими отраслями. Эмитенты из отраслей с меньшей финансовой устойчивостью, в особенности чей бизнес является уязвимым к санкционной риторике (к примеру, экспортно ориентированные эмитенты), демонстрировали ухудшение финансового положения и, как следствие, снижение стоимости бумаг». Существенное давление испытывал и сектор девелопмента, чьи бумаги по мере ужесточения требований по льготным государственным программам испытали давление — оно сохранится в 2024 году, поскольку высока вероятность полной отмены некоторых льготных ипотечных программ, добавляет эксперт.

Удачными для инвесторов оставались и вложения в замещающие облигации, несмотря на некоторую волатильность этих бумаг в середине года. Индекс замещающих облигаций, который рассчитывает Cbonds, заканчивает год около исторических максимумов — 115,49 пункта (против 105,2 пункта в начале января 2023 года), говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Кроме того, стоит помнить, что замещающие облигации привязаны к курсам валют. То есть с учетом роста курса доллара в рублях доходность ряда длинных долларовых выпусков в течение года могла составить более 40%», — уточняет эксперт.

Для консервативных стратегий в 2024 году могут быть интересны корпоративные флоатеры крупных компаний, у которых есть премия по купонам к ставке RUONIA, такие бумаги не подвержены процентному риску, но со снижением инфляции и ставки динамика накопленной купонной доходности для таких бумаг будет постепенно замедляться, отмечает Карпунин. Более рисковая стратегия, по мнению эксперта, — инвестиции в длинные ОФЗ в расчете на их положительную переоценку вслед за снижением ключевой ставки Банка России.

Валюта и золото

По итогам 2023 года рубль проиграл всем трем основным валютам: почти 24% доллару США, около 25% — евро и порядка 17% китайскому юаню.

По данным на 28 декабря, доллар стоит 89,36 ₽, евро — 99,62 ₽, юань — 12,6 ₽

Управляющий стратегией инвесткомпании «Риком-Траст» Алексей Бачеров считает, что покупка непосредственно валюты не была самой интересной инвестицией с учетом санкций и ограничений на ее использование. Главный макроэкономист УК «Ингосстрах — Инвестиции» Антон Прокудин, напротив, считает валюту «одной из лучших идей уходящего года», особенно если речь идет о валютных инструментах. «Помимо переоценки валютной составляющей владелец [замещающих] облигаций [номинированных в долларах] смог получить доходность порядка 5%», — приводит пример эксперт. Также вместо замещающих бондов можно было использовать золото, тоже номинированное в долларах, говорит Прокудин. В этом случае инвестор дополнительно к переоценке мог заработать на росте стоимости еще 12%.

Об интересе к золоту наравне с замещающими облигациями говорит и портфельный управляющий УК «Первая» Александра Фалкова. По ее мнению, в 2023 году золото стало отличным инструментом хеджирования валютных рисков. На данный момент существует вероятность, что ФРС США в следующем году перейдет к снижению базовой ставки, продолжает эксперт, и это снизит привлекательность государственных бондов США и негативно отразится на долларе США, объясняет Фалкова.

При этом тренд на снижение ставки ФРС может обеспечить более высокий спрос на золото из-за более привлекательных цен на него в долларовом эквиваленте, а также как альтернативу защитному активу вместо облигаций Казначейства США, полагает эксперт.

Вклады и фонды денежного рынка

Доход от вкладов, при условии их открытия в начале 2023 года, составил чуть больше 8% годовых — такой была ставка в топ-10 банков в первой декаде января, следует из мониторинга Банка России. Это почти соответствует уровню инфляции, который прогнозировал Владимир Путин в рамках пресс-конференции и прямой линии, и на 0,5 процентного пункта больше, чем прогноз по инфляции от ЦБ, который ожидает, что по итогам года цены вырастут на 7−7,5%.

В конце сентября средние максимальные ставки в топ-10 российских банков впервые с мая 2022 года стали выше 10% годовых вслед за ужесточением политики ЦБ, который в июле начал цикл повышения ставки. Ко второй половине декабря средняя максимальная ставка достигла 14,5% (ключевая ставка ЦБ — 16%).

Еще одним популярным низкорисковым инструментом в 2023 году были фонды денежного рынка, которые инвестируют средства в краткосрочные инструменты с высокой ликвидностью — например, сделки РЕПО с Центральным контрагентом (Национальным клиринговым центром), короткие облигации. За год фонды, которыми управляет УК «Первая», показали доходность порядка 9%, говорит директор по инвестициям «Первой» Андрей Русецкий. Фонды быстро реагируют на повышение ключевой ставки, а также дают инвестору возможность в любой момент вывести свои средства без потери дохода, добавляет управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Николай Рясков. По его оценке, фонды денежного рынка принесли своим владельцам в 2023 году «чуть меньше 10%». Но в долгосрочной перспективе и при смягчении политики ЦБ этот инструмент будет проигрывать акциям или валютным облигациям, заключает эксперт: «Такие инвестиции стоит рассматривать как временную меру в периоды неопределенности на рынке».

Криптовалюта

Основные криптовалюты показали существенный рост по итогам года: биткоин прибавил почти 157%, ethereum — более 97% в долларах (данные на 28 декабря). Доходность в рублях была больше из-за ослабления российской валюты. Впечатляющая динамика связана с эффектом низкой базы (валюты отросли после падения на 75% капитализации с пиков 2021 года), снижением риска рецессии в США и разговорах о запуске ETF на биткоин, объясняет эксперт академии Garantex Семен Назарчук.

2024 год также может быть удачным для криптовалют за счет смягчения политики ФРС (это способствует росту спроса на рисковые активы), фактического запуска ETF на криптовалюты и халвинга биткоина (планового сокращения количества вновь выпускаемых биткоинов), который всегда приводит к росту цен, полагает Назарчук.

При этом ряд сервисов работы с криптовалютой последовательно ограничивают работу с россиянами с 2022 года. Например, в конце 2023 года сразу две крупные площадки — OKX и Binance — ввели ограничения, направленные на российских пользователей.