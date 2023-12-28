В ЦБ рассказали, когда ждать снижения ставок по кредитам и вкладам

Представитель ЦБ отметил, что, основываясь на текущей оценке ситуации, понадобится продолжительное время удержания ставки на высоком уровне и проведения жесткой-денежно кредитной политики в России.

«Вместе с тем октябрьский прогноз предполагает средний уровень ключевой ставки на 2024 год в диапазоне от 12,5% до 14,5%, что означает снижение. В какой момент оно начнется — зависит от скорости снижения инфляции и снижения инфляционных ожиданий», — сказал Заботкин.

От изменения ставки до ее отражения на инфляции пройдет от трех до шести кварталов (9−18 месяцев — прим. ред.).

«Вся цепочка причинно-следственных связей от изменения ставки до ее влияния на инфляцию — это процесс, который растянут во времени на несколько кварталов, 3−6 кварталов требуется для того, чтобы наше сегодняшнее решение о ключевой ставке в полной мере отразилось на динамике цен. Эти нюансы и причинно-следственные связи, наверное, среднестатистический гражданин понимать не обязан», — пояснил Алексей Заботкин.

Важной составляющей эффективности денежно-кредитной политики он назвал доверие к действиям Центробанка. Алексей Заботкин добавил, что регулятор изучает критику в свой адрес, но судить предлагает по реальному результату.

Он также напомнил, что для Банка России стоит цель — возвращение инфляции к уровню 4%. Инфляция 7,5%, по словам Заботкина, сильно бьет по карману граждан и означает возможный рост процентных ставок.

Темпы роста кредитования в 2024 году будут на 10−12% ниже, чем в текущем, спрогнозировал он.

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