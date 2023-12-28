СМИ: в Европе сомневаются в законности идеи конфисковать российские активы

Как пишет издание, США предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных активов РФ и при поддержке Британии, Японии и Канады предложили подготовить варианты по вопросу конфискации активов РФ к возможной встрече G7 в районе 24 февраля 2024.

Предложенные Вашингтоном три рабочие группы должны рассмотреть правовые вопросы, связанные с конфискацией, метод применения такой политики, снижение рисков, а также варианты того, как лучше всего направить поддержку Украине.

По данным источников, тема обсуждалась в декабре министрами финансов стран G7, а также их заместителями.

«Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения», — пишет газета.

Ряд европейских министров подчеркнули необходимость поддерживать высокий уровень секретности в ходе работы, отмечает издание со ссылкой на отчеты встречи.

Сообщается, что ЕС, Великобритания и Франция подчеркнули, что полученные деньги не будут легко доступны, а также будут недостаточными для покрытия потребностей восстановления Украины. Помимо этого страны отметили, что конфискация активов РФ не должна происходить в ущерб оказанию финансовой поддержки Киеву в 2024 году.

Financial Times отмечает, что пока никаких решений в отношении конфискации активов РФ принято не было, однако этот вопрос продолжает горячо обсуждаться в европейских столицах.

Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось.

Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

Россия в случае конфискации в ФРГ ее активов не исключает, что может пойти на зеркальные ответные меры, по крайней мере ей «есть что конфисковать в ответ», заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.