РЖД возглавили рейтинг 50 крупнейших работодателей России по версии Forbes

«Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России… Первое место в этом рейтинге заняла компания “Российские железные дороги” ( РЖД ), образованная на базе министерства путей сообщений России… На конец 2022 года в компании работало 701 200 человек», — говорится в сообщении.

На втором месте расположилась крупнейшая компания по выручке, прибыли и инвестициям в 2022 году — «Газпром». Так, сейчас в структуру компании входят не только газовые активы, но и нефтяные («Газпром нефть»), предприятия электроэнергетики («Мосэнерго», «ОГК-2» и другие), газо- и нефтехимические заводы. На конец 2022 года в группе «Газпром» работали 492 200 человек.