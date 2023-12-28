РЖД возглавили рейтинг 50 крупнейших работодателей России по версии Forbes

«Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России… Первое место в этом рейтинге заняла компания “Российские железные дороги” (РЖД), образованная на базе министерства путей сообщений России… На конец 2022 года в компании работало 701 200 человек», — говорится в сообщении.
На втором месте расположилась крупнейшая компания по выручке, прибыли и инвестициям в 2022 году — «Газпром». Так, сейчас в структуру компании входят не только газовые активы, но и нефтяные («Газпром нефть»), предприятия электроэнергетики («Мосэнерго», «ОГК-2» и другие), газо- и нефтехимические заводы. На конец 2022 года в группе «Газпром» работали 492 200 человек.
Третье место у торгового холдинга «Магнит». Компания управляет магазинами «Магнит» и «Дикси», суперсторами «Магнит Экстра», магазинами непродовольственных товаров «Магнит Косметик», дискаунтерами «Моя цена» и сетью аптек «Магнит Аптека». На четвертом месте идет главный конкурент «Магнита» — холдинг X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»).
Замыкает пятерку в рейтинге крупная российская нефтегазовая компания «Роснефть».
Далее в рейтинге 50 крупнейших работодателей России идет государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», на седьмом месте расположилось акционерное общество «Почта России», на восьмом — энергетическая компания «Россети», а на девятом — финансовый конгломерат «Сбербанк». Десятку замыкает государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».
Также в рейтинг 50 крупнейших работодателей вошли: банк «ВТБ», крупнейшая нефтяная компания «Лукойл», российская компания «МТС», маркетплейс Ozon.