01:46 (мск), источник: © РИА Новости

РЖД возглавили рейтинг 50 крупнейших работодателей России по версии Forbes

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Forbes опубликовал рейтинг из 50 крупнейших работодателей России, первое место в нем заняла компания «Российские железные дороги» (РЖД), список опубликован на сайте журнала.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России… Первое место в этом рейтинге заняла компания “Российские железные дороги” (РЖД), образованная на базе министерства путей сообщений России… На конец 2022 года в компании работало 701 200 человек», — говорится в сообщении.

На втором месте расположилась крупнейшая компания по выручке, прибыли и инвестициям в 2022 году — «Газпром». Так, сейчас в структуру компании входят не только газовые активы, но и нефтяные («Газпром нефть»), предприятия электроэнергетики («Мосэнерго», «ОГК-2» и другие), газо- и нефтехимические заводы. На конец 2022 года в группе «Газпром» работали 492 200 человек.

Третье место у торгового холдинга «Магнит». Компания управляет магазинами «Магнит» и «Дикси», суперсторами «Магнит Экстра», магазинами непродовольственных товаров «Магнит Косметик», дискаунтерами «Моя цена» и сетью аптек «Магнит Аптека». На четвертом месте идет главный конкурент «Магнита» — холдинг X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»).

Замыкает пятерку в рейтинге крупная российская нефтегазовая компания «Роснефть».

Далее в рейтинге 50 крупнейших работодателей России идет государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», на седьмом месте расположилось акционерное общество «Почта России», на восьмом — энергетическая компания «Россети», а на девятом — финансовый конгломерат «Сбербанк». Десятку замыкает государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

Также в рейтинг 50 крупнейших работодателей вошли: банк «ВТБ», крупнейшая нефтяная компания «Лукойл», российская компания «МТС», маркетплейс Ozon.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Совфеде заявили, что беспорядки в Пицунде организованы извне
Российские ВКС нанесли удары по объектам в сирийской провинции Идлиб
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь