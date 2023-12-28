Российские работодатели стали реже сокращать сотрудников

Аналитики платформы hh.ru выяснили, что сокращения штата стали более редким явлением на российском рынке труда. 62% респондентов рассказали в опросе представителям сервиса, что на протяжении 2023 года в их компании не было сокращений сотрудников, — год назад такой ответ дали только 50% опрошенных. В исследовании, результаты которого есть в распоряжении Forbes, приняли участие 3067 российских соискателей.

О массовых сокращениях в своих компаниях рассказали только 11% респондентов — годом ранее таких опрошенных было 17%.

Выборочным сокращениям подверглись команды еще 17% участников опроса (год назад — 24%). Как отмечают аналитики, чаще всего о выборочном или массовом сокращении штата рассказывали юристы (48%) и специалисты по управлению персоналом (41%). Наоборот, о том, что сокращения в их компании в 2023 году не практиковались, чаще всего сообщили представители производственных профессий (70%) и транспортной сферы (69%).

По мнению 11% россиян, общественно значимые события этого года позитивно отразились на их компании — чаще других так считают высший и средний менеджмент (19%), представители сферы закупок (17%) и маркетологи (16%). Негативное влияние повестки этого года на своих работодателей отметили 42% опрошенных — чаще такого мнения придерживаются работники розницы (52%), безопасности (51%) и продаж (49%).

Позитивно события уходящего года повлияли на личную карьеру и трудоустройство только 6% опрошенных. 46% респондентов считают, что влияние было негативным, а 33% уверены, что внешние события никак не отразились на их личной карьере. Доля тех, на чью работу 2023 год оказал положительное воздействие, наиболее высока среди топ-менеджмента и производственников (по 10%). Об отрицательном влиянии на карьеру чаще всего говорили представители сфер безопасности (57%), искусства и массмедиа (56%), а также IT-специалисты и маркетологи (по 54%).