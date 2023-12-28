Райффайзенбанк во II-III кварталах получил убыток по конверсионным операциям

Во втором и третьем кварталах этого года российский Райффайзенбанк (дочерняя структура австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI) получил убыток по конверсионным операциям, пишут аналитики агентства «Эксперт РА» в описании рейтингового действия в отношении кредитной организации (рейтинг подтвержден на уровне «ААА», со стабильным прогнозом, статус рейтинга — «под наблюдением»).

В прошлом году Райффайзенбанк «существенно нарастил клиентскую базу в сегменте расчетного обслуживания как розничных, так и корпоративных клиентов, что обеспечило кратный рост комиссионных доходов от РКО и конверсионных операций», напоминают в «Эксперт РА». Однако «в дальнейшем после изменения политики банковской группы в более консервативную данный сегмент доходов оказался под давлением». В частности, во втором и третьем кварталах этого года кредитная организация показала убыток по конверсионным операциям.

Аналитики отмечают, что сокращение некредитных доходов ограничивает дальнейший рост рентабельности бизнеса Райффайзенбанка. Впрочем, они также подчеркивают, что рентабельность собственного капитала (ROE) по чистой прибыли РСБУ кредитной организации за период с сентября прошлого года по сентябрь этого составляла 41%, что «существенно превышает средние показатели по (российскому. — FM) банковскому сектору».

В начале этого года Financial Times (FT) писала, что на Райффайзенбанк приходится 40−50% от всех платежей между Россией и остальным миром. Тогда же Reuters отмечало, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) давит на RBI с тем, чтобы та ускорила выход из России, настаивая на формировании плана действий по сворачиванию деятельности Райффайзенбанка. Группой интересовался и OFAC, который запрашивал у нее информацию о рисках в России, а также на Донбассе, Украине и в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов.

В марте Райффайзенбанк в связи с «усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов» установил минимальную сумму переводов в долларах для юрлиц в размере $15 тысяч. С апреля он повысил минимальный порог — до 50 тысяч долларов США или евро. Также в первой половине года вводились ограничения и для физических лиц. В сентябре банк ввел комиссии за входящие переводы из других банков в американских долларах, ее размер составил 50% от суммы перевода.