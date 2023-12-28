18:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство продлило на 2024 год ряд послаблений для бизнеса

Белый дом продлевает на 2024 год ряд послаблений в сфере разрешительной деятельности. В следующем году госорганы смогут продолжить самостоятельно упрощать часть процедур. В некоторых сферах, например в телевещании, истекающие в 2024 году лицензии будут автоматически продлены. В дальнейшем планируется, что проактивное автопродление будет доступно для большинства лицензий — при условии, что бизнес соответствует обязательным требованиям.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство утвердило постановление о продлении части особенностей разрешительной деятельности на 2024 год — как сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, делается это для снижения административной нагрузки.

Подписанный документ предусматривает, что в следующем году у госорганов останутся полномочия по самостоятельному упрощению части разрешительных процедур — например, они смогут и дальше принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, необходимых для получения разрешения. Также останется возможность временно отменять оценку соответствия обязательным требованиям — такое подтверждение может быть перенесено на срок до года, либо процедура считается пройденной.

Также в 2024 году продолжит действовать положение о том, что при смене места нахождения компании или места проживания индивидуального предпринимателя не нужно будет переоформлять разрешения — как и в случаях переименования предприятия или при его реорганизации.

Среди иных положений документа — автоматическое продление ряда разрешений на ведение предпринимательской деятельности, истекающих в 2024 году.

Такое автопродление предусматривается, в частности, для лицензий на теле- и радиовещание, на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли, для регистрационных удостоверений лекарственных препаратов. В этих случаях госорганы сами обновляют данные в реестрах — от лицензиатов не требуется заявлений и уплаты пошлин. По словам главы аппарата правительства вице-премьера Дмитрия Григоренко, в дальнейшем планируется реализовать возможность проактивного автопродления для большинства действующих лицензий и разрешений при условии, что бизнес соответствует всем регуляторным требованиям. Одновременно с этим в 2024 году продолжит действовать ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного применения — как отметил Михаил Мишустин, за счет этого длительность процедуры сократилась почти втрое (с 160 до 60 рабочих дней).

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Евгения Крючкова

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