Правительство продлило на 2024 год ряд послаблений для бизнеса

Правительство утвердило постановление о продлении части особенностей разрешительной деятельности на 2024 год — как сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, делается это для снижения административной нагрузки.

Подписанный документ предусматривает, что в следующем году у госорганов останутся полномочия по самостоятельному упрощению части разрешительных процедур — например, они смогут и дальше принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, необходимых для получения разрешения. Также останется возможность временно отменять оценку соответствия обязательным требованиям — такое подтверждение может быть перенесено на срок до года, либо процедура считается пройденной.

Также в 2024 году продолжит действовать положение о том, что при смене места нахождения компании или места проживания индивидуального предпринимателя не нужно будет переоформлять разрешения — как и в случаях переименования предприятия или при его реорганизации.

Среди иных положений документа — автоматическое продление ряда разрешений на ведение предпринимательской деятельности, истекающих в 2024 году.

Такое автопродление предусматривается, в частности, для лицензий на теле- и радиовещание, на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли, для регистрационных удостоверений лекарственных препаратов. В этих случаях госорганы сами обновляют данные в реестрах — от лицензиатов не требуется заявлений и уплаты пошлин. По словам главы аппарата правительства вице-премьера Дмитрия Григоренко, в дальнейшем планируется реализовать возможность проактивного автопродления для большинства действующих лицензий и разрешений при условии, что бизнес соответствует всем регуляторным требованиям. Одновременно с этим в 2024 году продолжит действовать ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного применения — как отметил Михаил Мишустин, за счет этого длительность процедуры сократилась почти втрое (с 160 до 60 рабочих дней).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259740&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.