Обзор российского рынка на 28 декабря

Рынок накануне. В среду рублевый индекс не показал выраженной динамики, а долларовый индекс РТС повысился на фоне укрепления рубля: индекс МосБиржи завершил торги символическим ростом на 0,1%, на отметке 3097 п., индекс РТС укрепился на 0,5%, до 1069 п.

В лидерах роста оказались акции Совкомлота (FLOT 147,28 ₽, +5,96%), обновившие исторические максимумы.

В аутсайдерах — акции Газпром нефти (SIBN 855,35 ₽, −8,45%) на фоне дивидендной отсечки.

Рубль укрепился к доллару США до 91,2700 ₽, к евро—до 101,1725 ₽

Основные новости и события. Бумаги Yandex N.V. (YNDX 2570,6 ₽, +5,89%) выросли на фоне новостей о том, что МКАО «Яндекс» завершило регистрацию в САР о. Октябрьский. Кроме этого, издание Forbes пишет, что несколько потенциальных инвесторов в российский Яндекс могли войти в капитал головной компании из Нидерландов. Заявлений менеджмента о процедуре разделения активов не поступало, но инвесторы надеются на решение вопроса «переезда» на лояльных для миноритариев условиях.

Банк России с 1 марта 2024 г. повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для банков. Акции застройщиков и эмитентов финансового сектора продемонстрировали негативную динамику на фоне таких новостей.

ФосАгро (PHOR 6579 ₽, −1,22%) в 2023 года увеличила экспорт удобрений до 8,7 млн тонн.

Замминистра финансов России Иван Чебесков считает, что цикл снижения ключевой ставки Банком России начнется к концу 2024 года. Ранее о том, что

Банк России будет удерживать ключевую ставку на высоком уровне до устойчивого замедления инфляции говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Высокие ставки оказывают давление на фондовый рынок.

Ожидания и торговые идеи. В четверг утром внешний фон умеренно позитивный: китайский индекс Shanghai Composite растет на 1,3%, хотя японский индекс Nikkei 225 корректируется на 0,4% после роста накануне.

Акционеры Магнита (MGNT 6975,5 ₽, +0,79%) сегодня голосуют по вопросу о дивидендах за 2022 год в размере 412,13 ₽ на одну акцию, а акционеры Татнефти (TATN 711,8 ₽, +1,93%; TATNP 710,1 ₽, +2,48%) — по вопросу о дивидендах за III квартал 2023 года в размере 35,17 рублей на одну акцию обоих видов.

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