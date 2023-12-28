Новогодний стол россиян за год подорожал на 8%

«Новогодний стол будет процентов на восемь дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов — они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», — сказала Абрамченко «РИА Новости».

Отечественное игристое вино подорожало не больше чем на 5%. Оптовые цены на икру снизились. По словам вице-премьера, например, икра кеты в опте на 25% дешевле, чем в 2022 году, в рознице «уже тоже есть снижение».

Переработчик рыбы «Балтийский берег», как стало известно «Ъ», ранее уведомил ритейлеров о повышении в декабре цен на продукцию из филе сельди на 10%. Как сказано в документе, увеличение отпускных цен вызвано дефицитом и удорожанием сырья. Это может привести к подорожанию одного из традиционных российских блюд новогоднего стола — селедки под шубой.