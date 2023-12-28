09:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые популярные фразы телефонных мошенников

Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦБ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В частности, после фразы «оформление заявки на кредит» необходимо положить трубку, так как любое произнесенное после слово может помочь мошенникам оформить займ.

Кроме того, в ЦБ напомнили, что сотрудники регулятора не звонят рядовым гражданам и не обсуждают с ними каких-либо вопросов. Поэтому, если по телефону кто-то представился работником Центробанка, то нужно закончить разговор.

Также следует насторожиться, услышав такие фразы, как «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «истекает срок действия сим-карты».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После голой вечеринки к Ивлеевой пришли с обысками, а налоговая начала проверку. Какое наказание грозит блогерше?
Россиянам пообещали аномальный Новый год
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь