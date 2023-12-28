Мосголомбард проводит IPO по нижней границе и так сниженного диапазона

«Мосгорломбард» (материнская компания группы — «МГКЛ») установил цену первичного публичного размещения (IPO) на уровне 2,5 рублей за одну акцию, что является нижней границей ценового диапазона, следует из сообщения компании. Ожидается, что торги бумагами начнутся в 16.00 мск в пятницу, 28 декабря,

Средства, привлеченные эмитентом в ходе допэмиссии, составляют 303 млн рублей. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила 3,17 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) будет находиться на уровне 14,6%.

«В рамках размещения мы реализовали не весь планируемый объем, что дает нам возможность при необходимости в дальнейшем использовать публичный рынок капитала, а инвесторам — присмотреться, лучше разобраться в специфике, увидеть наши достижения, подробнее ознакомиться с нашей стратегией развития и принять решение о покупке акций “Мосгорломбарда”», — приводятся в сообщении компании слова ее генерального директора Алексея Лазутина.

Официально компания объявила о планах провести IPO с листингом на Московской бирже в начале декабря. Размещение предполагалось по схеме cash-in, то есть все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены в компанию. В сообщении «МГКЛ» отмечалось, что полученные от размещения средства будут направлены на реализацию стратегии развития. Сбора заявок в рамках размещения начался 7 декабря и должен был завершиться 13 декабря 2023 года. Ценовой диапазон был установлен на уровне 3,1 — 3,5 рублей за одну обыкновенную акцию. Однако 12 декабря, группа объявила о продлении сбора заявок на приобретение акций до 21 декабря «в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов». Торги бумагами должны были начаться 22 декабря.

Однако 21 декабря группа понизила ценовой диапазон до 2,5 — 2,55 рублей за бумагу, а также продлила срок сбора заявок до 27 декабря. Предполагалось, что общий объем размещения составит до 322,6 млн бумаг. Если бы все эти акции были размещены, то free-float мог бы составить 29%.