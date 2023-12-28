Миллер заявил о первом в истории искусственном разрушении спроса на газ

В Европе искусственно разрушают спрос на газ, что приводит к «деиндустриализации» в некоторых странах, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, где подводились предварительные итоги года.

«Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда». Алексей Миллер глава «Газпрома»

Миллер отметил, что Россия развивает партнерство со странами, «которые заинтересованы в надежном энергоснабжении», в частности на Востоке. «Стратегическим партнером» он назвал Китай. В этом году поставки туда были в полтора раза больше, чем годом ранее, объем составит более 22,5 млрд куб. м газа, что превышает контрактные объемы.

В 2025 году, как считает Миллер, Россия будет поставлять в Китай 38 млрд куб. м газа согласно договорным обязательствам 2014 года по поставкам по «Силе Сибири».

В ноябре Миллер заявил, что российский газ продолжает поступать во многие страны Европы, которые провозгласили отказ от топлива из России. Он отметил, что через Украину «Газпром» поставляет газ в австрийский хаб в Баумгартене, откуда газ идет в другие страны ЕС. Конкретные государства он не уточнил. Газ из России получают, к примеру, Венгрия и Чехия. Поставки нефти из России в европейские государства также значительно сократились. Отвечающий за энергосектор вице-премьер Александр Новак накануне, 27 декабря, сообщил, что доля поставок нефти и нефтепродуктов из России в Европу в общем объеме экспорта составит не более 4−5%. Ранее Россия экспортировала около 40−45%, отметил он. На долю Китая пришлось 45−50%, уточнил вице-премьер, еще около 40% — на долю Индии. Среди стран ЕС, покупающих российскую нефть, — Словакия, Венгрия и Чехия.

В марте этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость Евросоюза от российских нефти и газа осталась в прошлом. В частности, говорила она, экспорт российского газа в Европу упал на 80% за восемь месяцев. В этом вопросе ЕС помогли «хорошие друзья», такие как США и Норвегия, уточнила фон дер Ляйен. Они поставляли Евросоюзу трубный и сжиженный газ.