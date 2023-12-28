Корпоративные слияния вернулись в 2013 год. Мировой рынок M&A снизился до десятилетнего минимума

По подсчетам Лондонской фондовой биржи (LSE) и компании Dealogic, объем мирового рынка слияний и поглощений (M&A) в 2023 году оказался ниже или примерно на уровне $3 трлн. Это самый низкий показатель с 2013 года, когда этот рынок составил $2,8 трлн. По данным LSE, которые приводит Financial Times, объем M&A за год снизился на 17%, не достигнув даже $3 трлн, притом что и прошлый год был для этого рынка довольно неудачным. Кроме того, как сообщает LSE, это первый случай с мирового финансового кризиса 2008−2009 годов, когда рынок снижается более чем на 10% два года подряд. Ранее сообщалось о похожих оценках Dealogic, по данным которой объем M&A упал на 18%, до $3 трлн.

Рынок слияний и поглощений показывал уверенный рост во время пандемии COVID-19 — по итогам 2021 года он вырос на 64%, достигнув рекордных $5,7 трлн. Но в прошлом году многие компании заморозили планы по слияниям из-за геополитической напряженности и экономических сложностей.

Как отмечают эксперты, в нынешнем году улучшений не произошло — геополитическая ситуация, экономическая неопределенность, волатильность рынка и рост процентных ставок продолжают негативно влиять на количество и объем сделок.

Кроме того, регуляторы разных стран стали более жестко проверять многие сделки — так, из-за этого сорвалась сделка на $20 млрд между Adobe и Figma и чуть не сорвалась покупка разработчика игр Activision Blizzard корпорацией Microsoft на $69 млрд. Это могло негативно повлиять на количество особенно крупных слияний: по данным Dealogic, число сделок на сумму более $5 млрд снизилось с 93 до 79, а сделок на $10 млрд и более — с 37 до 33.

При этом в 2023 году было несколько крупных слияний в нефтегазовом секторе, который выиграл от роста цен на нефть и газ в 2022-м. Так, в октябре ExxonMobil приобрела другую американскую компанию — Pioneer за $59,5 млрд, а Chevron купила сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд. Также среди крупных сделок текущего года — покупка фармкорпорацией Pfizer биотехнологической компании Seagen за $43 млрд и приобретение производителем сетевого оборудования Cisco Systems компании Splunk, специализирующейся на кибербезопасности, за $28 млрд.

«Очевидно, что 2023 год оказался очень слабым и более сдержанным, чем мы ожидали, в том, что касается объемов сделок», — отметила Симона Маэлларе, содиректор подразделения Alternative Capital Group банка UBS.

«Регуляторная среда в течение года была сложной. А как только ситуация стала улучшаться, случилось (обострение конфликта.— “Ъ”) на Ближнем Востоке», — охарактеризовал год содиректор подразделения по глобальным M&A банка Goldman Sachs Марк Соррелл.

По подсчетам LSE, сильнее всего упали объемы слияний и поглощений в Европе — на 28%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе снижение составило 25%, в США — лишь 6%. Особенно сильно, по данным Dealogic, сократился объем сделок с участием частных инвесторов — на 38%, до $433,6 млрд.

Как пишет Financial Times, многие эксперты прогнозируют, что в следующем году рынок M&A может начать восстановление, но, скорее всего, не раньше второго полугодия. «Мы были удивлены, насколько сложно было заключать сделки в 2023 году. Я думаю, что на рынке M&A будет отскок, но пока неясно, будет ли это в 2024 году, либо следующий год станет лишь подготовкой к (восстановлению.— “Ъ”) 2025-му», — считает основатель инвестбанка PJT Partners Пол Тобман.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259743&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.