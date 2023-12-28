Ипотека и жилье: что изменится в 2024 году
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с регионами подвел итоги года строительной отрасли и рассказал, как будет развиваться ситуация с вводом жилья и льготной ипотекой в 2024 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с регионами подвел итоги года строительной отрасли и рассказал, как будет развиваться ситуация с вводом жилья и льготной ипотекой в 2024 году.
По итогам 11 месяцев текущего года рост строительной отрасли России составил рекордные 11%, отметил Марат Хуснуллин. «Заканчиваем год неприлично хорошо. Нам удалось достичь лучших результатов за всю историю страны», — подчеркнул он.
Ссылаясь на данные Росстата чиновник напомнил, что в в 2020—2022 годах стройотрасль страны выросла почти на 15%, а за 11 месяцев этого года — почти на 11%.
За весь 2023 год в России будет введено не менее 108 миллионов квадратных метров жилья, на одного жителя, таким образом, введут 0,74 метра. Свыше 51 миллиона квадратных метров придется на многоквартирные дома.
Однако в следующем 2024 году он прогнозирует снижение объема ввода жилья.
«Будет немножко поменьше ипотеки, но мы все равно выработаем подходы, которые позволят поддерживать рынок ипотеки», — отметил политик и подчеркнул, что, несмотря на экономические сложности, в этом году прирост ипотечного портфеля в России составит более 4 трлн руб., что в два раза больше, чем в 2022 году.
По его данным, в текущем году было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей.
Марат Хуснуллин в ходе совещания коснулся очень болезненной для страны темы обманутых дольщиков. По его мловам, все федеральные обязательства перед ними выполнены.
«Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли», — сказал чиновник.
По словам Хуснуллина, власти сумели рассчитаться с гражданами даже при учете нехватки денег — для этого были использованы кредитные средства. Вице-премьер подчеркнул, что все решения о предоставлении в качестве компенсации жилья или денег уже приняты и будут осуществлены в течение нескольких месяцев.
Продление льготной ипотеки предусмотрено лишь в регионах с невысоким спросом на нее, добавил он.
Что касается семейной ипотеки, то ее действие власти намерены продлить везде, по всей территории страны.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».