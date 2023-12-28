Доллар на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
Доллар на Мосбирже опустился ниже 90 рублей, евро торгуется в районе 100 рублей. 28 декабря завершается налоговый период, однако спрос на валюту перед праздниками может повыситься, предупреждают аналитики.
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Доллар на Мосбирже опустился ниже 90 рублей, евро торгуется в районе 100 рублей. 28 декабря завершается налоговый период, однако спрос на валюту перед праздниками может повыситься, предупреждают аналитики.
Доллар в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей, следует из данных торговой площадки. На минимуме американская валюта стоила 89,83 рубля. На 14:12 мск доллар стоит 90,1 рубля, дешевея на 1,17 рубля к предыдущему закрытию.
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