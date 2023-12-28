14:35 (мск), источник: Forbes

Доллар на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

Доллар на Мосбирже опустился ниже 90 рублей, евро торгуется в районе 100 рублей. 28 декабря завершается налоговый период, однако спрос на валюту перед праздниками может повыситься, предупреждают аналитики.

Наверх
Источник: Reuters

Доллар в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей, следует из данных торговой площадки. На минимуме американская валюта стоила 89,83 рубля. На 14:12 мск доллар стоит 90,1 рубля, дешевея на 1,17 рубля к предыдущему закрытию.

Новость дополняется…

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 10 самых дорогих клубов НХЛ в 2023 году. Рейтинг Forbes
Неделя потребления: новогодние образы и парфюмерные путешествия
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь