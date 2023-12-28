Доллар на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

Доллар в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей, следует из данных торговой площадки. На минимуме американская валюта стоила 89,83 рубля. На 14:12 мск доллар стоит 90,1 рубля, дешевея на 1,17 рубля к предыдущему закрытию.