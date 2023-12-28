ЦБ раскрыл объем операций в 2024 году в рамках бюджетного правила

Банк России с 9 января 2024 года, как и обещал, начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году, говорится в сообщении регулятора.

В первом полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день. Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Ежедневный объем операций в 2024 году будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу. Этот объем будет корректироваться на сальдированную величину следующих операций:

Разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (1,5 трлн рублей) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год (2,9 трлн рублей). Указанная величина предполагает продажу в размере 1,37 трлн рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2024 год — 5,53 млрд рублей в день);



Продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ (то есть с учетом возвратов ранее вложенных средств) в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2023 года — первом полугодии 2024 года. Объем нетто-инвестирования средств ФНБ по итогам второго полугодия 2023 года составил 731 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2024 года — 6,24 млрд рублей в день);

«В конце июня 2024 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2024 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2024 года», — отмечается в сообщении ЦБ.

В декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России в январе 2024 года намерен продавать валюту в рамках операций по пополнению и использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «В январе мы будем продавать валюту. Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе», — сказала Набиуллина. Она отметила, что характер валютных операций будут определять цены на нефть. «Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88−90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты», — заявила председательница ЦБ.