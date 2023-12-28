Американский рынок в объятьях ралли Санты

Индексы США завершили торги среды в плюсе. Примечательно, что NASDAQ стремится показать лучший годовой прирост с 2003 года. На текущий момент технологичный индикатор поднялся на 44% с начала года по сравнению с 50% в 2003 году. Впрочем, стоит отнестись с осторожностью к тому, чтобы принимать участие в текущем ралли Санта-Клауса. Рынок США повышался 8 недель подряд и вполне готов закрыть в плюсе девятую неделю. Почти 90% акций в S&P 500 торгуется выше 50-дневной средней, что также говорит в пользу излишнего разогрева.

Акции Bit Digital подорожали на 18% после заявления о намерении удвоить свои мощности по майнингу биткоина в 2024 году. Бумаги Coherus BioSciences поднялись на 23% на фоне одобрения Администрацией по продовольствию и медикаментам прибора по профилактике и лечению воспалительных процессов. В акциях другой биотехнологичной компании First Wave BioPharma прирост на 50% на новостях о продаже своего препарата для лечения воспаления кишечника неизвестному покупателю.

Динамика по секторам: CONS DISC +0,27%, CONS STPL +0,44%, ENERGY −0,53%, FINANCIALS +0,24%, HEALTH +0,46%, INDUSTRIALS +0,18%, MATERIALS +0,25%, REAL ESTATE +0,46%, TECHNOLOGY +0,02%, COMMUNICATION SVS −0,22%, UTILITIES −0,12%.

По итогам торгов:

DJIA — 37656,52 п. (+0,30%),

S&P 500 — 4781,58 п. (+0,14%),

NASDAQ Composite — 15099,18 п. (+0,16%).

Приток средств нерезидентов оживил оптимизм на китайском рынке

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае акции активно дорожали на фоне притока средств нерезидентов. В первой половине дня чистые покупки акций нерезидентами составили 11,3 млрд юаней. Сектор новой энергетики повышался на 6%, а недвижимости, товаров широкого потребления и туризма более 2%. В Гонконге технологичный сектор прибавлял 2%, а сектор застройщиков 3%. Опубликованный в среду пятилетний план экономического развития КНР вновь озвучил решения конференции КПК, которое сводится к поддержке внутреннего потребления, стимулирования экономического роста и поддержания макроэкономической стабильности.

Настроение японских инвесторов было менее позитивным. Иена укрепилась до 141,2 за доллар, что негативно сказалось на акциях экспортёров: Toyota Motor (-1,0%), Canon (-2,6%), Nissan Motor (-0,3%), Bridgestone Corp. (-1,9%). Возобновилась коррекция в акциях судоходных компаний на новостях о планах ряда перевозчиков возобновить транспортировку через Суэцкий канал. При этом страховщики сохраняют повышенные ставки по рискам: Kawasaki Kisen Kaisha (-4,1%), Nippon Yusen K.K (-3,4%), Mitsui O.S.K. Lines (-3,3%). Из статистики выделим данные по промышленному производству Японии, которое сократилось на 0,9% за ноябрь после роста на 1,3% за октябрь.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 33565,66 п. (-0,34%),

Hang Seng — 16995,85 п. (+2,23%),

Shanghai Composite — 2953,71 п. (+1,34%).

Неожиданный рост запасов в США оказал давление на котировки нефти

Нефть торговалась в небольшом минусе. Накануне Brent упала ниже $80 за баррель. Поводом для пессимизма служат данные по запасам из США. Согласно информации API, на неделе до 22 декабря коммерческие запасы нефти +1,837 млн баррелей, бензина (+100 тыс. баррелей, а дистиллятов (+700 тыс. баррелей. Опрос Reuters показал, что на рынке ждали сокращение запасов нефти в США на 2,6 млн баррелей. Плюс к этому судоходные компании возвращают свою активность в Красном море. Датская Maersk объявила о проводке десятков судов через Суэцкий канал под прикрытием военных судов, участвующих в операции «Страж процветания».

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $74,00 (-0,15%),

Brent — $79,61 (-0,05%),

Золото — $2096,80 (+0,18%).

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