В России ёлочные шары за год подорожали на 17%, а гирлянды — на 7%

Так, средняя цена на шары в уходящем декабре составила 379 рублей — на 17% выше, чем годом ранее. А мишуру наши сограждане покупали в этом году на 9% чаще, тогда как медианная стоимость украшения составила 192 рубля — на 8% больше, чем в 2022-м, сообщает «Газета.ru», ссылаясь на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Растут и продажи гирлянд — на 5%, а их цена составила 529 рублей, что на 7% выше, чем годом ранее. Вместе с тем ёлочные звёзды стали покупать чаще лишь на 4%, а их средняя стоимость составила 250 рублей — на 8% выше, чем в 2022-м.

Короткий шнур и плохая изоляция: Россиян предостерегли от покупок некачественных новогодних гирлянд.

Эксперты отметили, что в ноябре продажи новогодней атрибутики выросли на 20−25%, а в декабре динамика увеличения составила 5−8% в годовом выражении. Кроме того, в последний месяц осени более 60% таких покупок было совершено в онлайне, а в «предновогодний» — более половины. В основном речь идёт о маркетплейсах.

«И в этом, и в прошлом году россияне чаще приобретают товары эконом-сегмента — готовые наборы на одну ёлку из пластиковой основы. Такие товары — лидеры в ценовой категории до 1000 рублей. На рост цены ёлочных игрушек влияют как импортная составляющая в товаре (цена лака, краски и др.), так и сезонный характер продажи», — добавили эксперты.

Ранее вскрылось, как изменился словарный запас россиян в преддверии Нового года. Оказалось, в частности, что они в несколько раз чаще стали произносить слово «ёлка».