18:27 (мск), источник: Газета.Ру

Стоимость риса подскочила до 15-летнего максимума

Цены на рис продолжают расти на фоне устойчивого спроса и опасений дефицита предложения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Источник: Freepik

По данным Тайской ассоциации экспортеров риса, стоимость белого риса сорта 5% broken достигла 659 долларов за тонну. Это максимальный уровень с октября 2008 года. С начала года цены выросли примерно на 38%.

Рост цен обусловлен ограничением экспорта риса Индией, крупнейшим поставщиком на мировом рынке. Кроме того, засуха угрожает урожаю в некоторых странах. Высокие цены на рис могут подстегнуть инфляцию и повысить импортные расходы покупателей. Ряд стран наращивают закупки, чтобы сформировать запасы.

В конце августа в Индии ужесточили ограничения на экспорт риса. Крупнейший экспортер риса повторно ввел 20-процентный экспортный сбор и ограничил 80% поставок риса. По версии правительства Индии запрет на экспорт был введен для обеспечения продовольственной безопасности страны.

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