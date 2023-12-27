Предновогоднее настроение на рынке США и перегрев на рынке недвижимости

Индексы США завершили торги вторника ростом, но при относительно низкой активности участников торгов. Растёт убеждённость инвесторов в том, что в 2024 году ФРС будет вынуждена пойти на снижение ставки, а это означает, что ситуация будет благоволить инвестициям в риск.

Индекс национальной активности ФРБ Чикаго поднялся до 0,03 п. в ноябре с −0,66 п. в октябре. Рынок жилья был менее милосердным к оптимистам. Индекс цен на жильё в октябре ускорил рост до 6,3% с 6,2% в сентябре. Индекс S&P?CS в 20 крупнейших городских образованиях США без учёта сезонных колебаний ускорил рост до 4,9% в октябре с 3,9%. Впрочем, рынок пока проигнорировал статистику. Позитивом было то, что отчёт Mastercard Spending Pulse показал рост расходов американцев в прошедший предпраздничный период на 3,1% в текущем году. Наиболее активный прирост на 7,8% показали рестораны.

Акции Intel (INTC) подскочили на 5,2% на новостях о том, что правительство Израиля выделило $3,2 млрд на софинансирование строительства завода по производству микрочипов на юге страны. Общая стоимость проекта оценивается в $25 млрд. Акции Gracell Biotechnologies подскочили почти на 60% на новостях о том, что AstraZeneca покупает компанию за $1,2 млрд.

Динамика по секторам: CONS DISC +0,35%, CONS STPL +0,44%, ENERGY +0,87%, FINANCIALS +0,41%, HEALTH +0,22%, INDUSTRIALS +0,73%, MATERIALS +0,44%, REAL ESTATE +0,78%, TECHNOLOGY +0,4%, COMMUNICATION SVS +0,22%, UTILITIES +0,65%.

По итогам торгов:

DJIA — 37545,33 п. (+0,43%),

S&P 500 — 4774,75 п. (+0,42%),

NASDAQ Composite — 15074,57 п. (+0,54%).

Смягчение подхода к регулированию онлайн развлечений позитивно сказалось на акциях в Гонконге

Азиатские рынки подрастали вслед за американскими индексами. Наиболее акцентированно повышались акции в Гонконге, который отдыхал в предыдущие два дня. Технологичный сектор прибавлял более 2%. Акции Tencent, который имеет значительную часть бизнеса в онлайн игровых развлечениях, корректировались вверх на 6%. Китайский регулятор решил смягчить свою позицию по новым нормам регулирования, которые могут ограничить время в онлайн играх и объёмы платежей. Кроме того, в понедельник было одобрено ещё 105 новых проектов в данной сфере. В Шанхае рост около 2% демонстрировал сектор энергетики, или по российской традиции — нефти и газа. Объём прибыли в промышленности КНР снизился за 11 месяцев на 4,4%, но это заметно лучше, чем падение на 7,8% за десять месяцев. То есть в ноябре отмечался не только рост в промышленности, но и улучшение ситуации с прибыльностью предприятий.

Японский рынок также повышался. SoftBank Акции инвестора в технологичные проекты Group Corp. (+4,5%) реагировали на повышение стоимости своих инвестиций в Гонконге. Кроме того, компания воспользовалась своим опционом на покупку акций telco T-Mobile за $7,59 млрд без дополнительных затрат. Очередные атаки в Красном море могут продлить время простоя Суэцкого канала. Соответственно, на этом фоне вновь дорожали акции судоходных компаний: Kawasaki Kisen Kaisha (+4,9%), Nippon Yusen K.K (+4,1%), Mitsui O.S.K. Lines (+4,0%). Toyota Motor (+1,3%) сообщила о существенном росте продаж в ноябре.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 — 33701,20 п. (+1,19%),

Hang Seng — 16605,57 п. (+1,62%),

Shanghai Composite — 2910,41 п. (+0,40%).

Ситуация в Красном море пока не даёт нефти падать в цене

Нефть накануне подорожала на фоне новостей из Красного моря, где за сутки произошло несколько инцидентов с атаками беспилотных летательных аппаратов на транспортные суда. Однако есть вероятность, что судоходные компании воспользуются присутствующим прикрытием военных судов коалиции, действующей в рамках операции «Страж процветания». В частности, такую возможность рассматривают в датской Maersk. Ещё одним фактором поддержки нефтяных цен являются ожидания по динамике запасов в США. Предварительные итоги опроса Reuters показали, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,6 млн баррелей. Отчёты по данному вопросу от API и Минэнерго будут публиковаться с задержкой на сутки из-за выходного дня в понедельник.

По состоянию на 8:45 мск:

WTI — $75,37 (-0,26%),

Brent — $80,92 (-0,19%),

Золото — $2076,90 (+0,34%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной рекомендацией».