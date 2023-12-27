Названы причины рекордного роста кредитования населения

За 11 месяцев 2023 года граждане взяли рекордный объем кредитов: на начало декабря показатель портфеля составил 33,7 трлн руб., поднявшись практически на 23%, следует из статистики ЦБ по банковскому сектору. За аналогичный период прошлого года кредитный портфель вырос всего на 2 трлн, тогда как в 2021 прирост был заметно выше — 4,6 трлн руб.

В разговоре в «РГ» заместитель генерального директора — директор по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев отметил, что 2023 — год стремительного восстановления после «шторма» предыдущего. Рост кредитования, по словам эксперта, шел во всех розничных сегментах: ипотеке, потребительских кредитах и автокредитах. «Потребители стремились удовлетворить отложенный спрос 2022 года, — говорит Сараев, — тогда на фоне дефицита отдельных категорий товаров, автомобилей, а также высокой неопределенности в отношении планов на жизнь, многие потребители перешли в режим сбережений».

В текущем году объем кредитования физических лиц в количественном выражении вырос на 6,2 трлн, что в принципе было зафиксировано впервые за время наблюдений, показывает статистика Центробанка. Основными драйверами роста кредитного портфеля граждан в 2023 году стали ипотека (+27%) и автокредиты (+36%), рассказал «Российской газете» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. «Портфель необеспеченных кредитов вырос заметно “скромнее” — на 16%», — говорит эксперт.

При этом рост ипотечного кредитования, по его словам, во многом обусловлен реализацией госпрограмм льготной ипотеки со сниженной ставкой. Как подчеркнул заместитель гендиректора агентства «Эксперт РА», в этом сегменте спрос был существенно активизирован в середине года, когда Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. «На фоне этого многие потребители начали активнее брать ипотечные кредиты, чтобы успеть улучшить жилищные условия по приемлемым ставкам», — пояснил Сараев.

На рынке автокредитования льготные программы тоже есть, но основным фактором увеличения портфеля стало другое. Во-первых, сыграл свою роль отложенный спрос и насыщение российского рынка новыми автомобилями после периода дефицита 2022 года, отмечают в НБКИ. Во-вторых, выросли цены на новые авто. Что касается необеспеченного кредитования, то ключевым фактором здесь стали инфляционные ожидания. «При этом если говорить о качестве выдаваемых кредитов, то во всех сегментах мы наблюдаем взвешенный аппетит к риску со стороны банков — кредитные заявки одобряются заявителям с приемлемой кредитоспособностью», — отмечает Волков.

Россияне и экономика в целом адаптировались к новым реалиям и возникла потребность к удовлетворению отложенных покупок, говорит Сараев. Наибольший подъем пришелся именно на третий квартал, когда ЦБ начал вводить меры по стабилизации инфляции и охлаждению кредитования. По данным ЦБ, темп роста ипотеки в сентябре составил значительные 4,2%. В четвертом квартале показатель начал снижаться, но оставался по-прежнему высоким. В октябре он составил 2,9%, в ноябре регулятор зафиксировал только незначительное изменение — до 2,8%.

«Рост ипотеки все еще стимулируют льготные программы: иногда они комбинируются с поддержкой от банков и застройщиков, которые стремятся продать больше жилья до конца года. В условиях инфляционных ожиданий высокий спрос на недвижимость сохраняется», — упоминают аналитики регулятора.

Более заметно начало замедляться потребительское кредитование. По сравнению с августом, когда оно выросло на 2,5%, в ноябре прирост составил 1%, что связано с традиционно высокой активностью в конце года. В декабре ЦБ ожидает существенного замедления потребительского кредитования из-за действующих макропруденциальных ограничений.

Повышение закредитованности населения действительно наблюдается, говорит Сараев, что тревожит ЦБ.

«В результате был введен ряд мер охлаждающего характера. Ужесточается макропруденциальное регулирование, а также постепенно повышаются требования к первоначальному взносу по льготным ипотечным программам», — рассказал эксперт. Превентивные меры регулятора, по его словам, как раз призваны не допустить роста закредитованности до рискованных уровней, который бы угрожал финансовой стабильности.