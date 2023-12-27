Мосбиржа начала торги БПИФ с расчетами в юанях

Новому БПИФ присвоили торговый код CNYM. Бенчмарком фонда стал индикатор стоимости обеспеченных денег в юанях RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY). Мосбиржа рассчитывает его по сделкам репо с центральным контрагентом, которые заключаются с клиринговыми сертификатами участия при расчетах в юанях.

Инструмент разработали для краткосрочных инвестиций и управления ликвидностью в китайской валюте. Стоимость пая установили на уровне 135 ₽, минимальный объем покупки — один пай. Комиссия и расходы фонда составит до 0,5% стоимости чистых активов БПИФ в год.

БПИФ среди физлиц становится все более популярным инструментом для вложения средств, отметили в пресс-службе Мосбиржы. По подсчетам торговой площадки, биржевые фонды денежного рынка появились в портфелях у более чем 300 000 частных инвесторов, при этом размер вложений одного человека в БПИФ в среднем достигает более 500 000 ₽ Всего с начала 2023 г. физлица инвестировали в БПИФ свыше 150 млрд руб. — в десять раз больше, чем по итогам прошлого года.

2024 г. станет годом юаня, заявил ранее «Ведомостям» руководитель аналитики и финансового обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. Он пояснил, что доллар и евро в России стали «токсичными», и их место постепенно занимает китайская валюта. По данным Банка России, в ноябре 2023 г. доля юаня на биржевом рынке составила 46,2%, на внебиржевом — 31,5%. Если говорить об общемировых тенденциях, то юань стал второй по популярности валютой после американского доллара, вытеснив евро на третью строчку. К концу сентября доля юаня в расчетах, которые проводятся через систему SWIFT, достигла 5,8% и увеличилась за месяц на 1 п.п., уточнил эксперт.

Он считает, что в следующем году высокую популярность на фондовом рынке наберут юаневые облигации. Такие инструменты используют в качестве альтернативы бондам, привязанным к валютам недружественных стран. Они доступны всем категориям инвесторов, подчеркнул Ванин.