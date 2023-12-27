Минфин ожидает, что снижение ключевой ставки ЦБ начнется к концу 2024 года

«Мы ожидаем, что в следующем году это смягчение [денежно-кредитной политики] будет происходить. Ну, прогнозы сейчас разные, но к концу года мы уже точно ожидаем, что это должно произойти», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Банк России может начать снижение ключевой ставки.