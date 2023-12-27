18:09 (мск), источник: ТАСС

Минфин ожидает, что снижение ключевой ставки ЦБ начнется к концу 2024 года

Банк России за год повысил ключевую ставку более чем в два раза.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России ожидает, что цикл снижения ключевой ставки Банком России начнется к концу 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков в интервью телеканалу «РБК-ТВ».

«Мы ожидаем, что в следующем году это смягчение [денежно-кредитной политики] будет происходить. Ну, прогнозы сейчас разные, но к концу года мы уже точно ожидаем, что это должно произойти», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Банк России может начать снижение ключевой ставки.

ЦБ за год повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании в 2023 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки близок к завершению.

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