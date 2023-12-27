18:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин: обмен заблокированных активов может начаться в январе 2024 года

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что в ведомстве надеются на то, что обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами начнется в январе следующего года. Первый этап обмена активами должен завершиться до 2025 года.

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«Потом мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап — либо расширить сумму для этих средств, либо расширить круг участников, которые получают возможности обменивать. Сейчас в основном мы концентрируемся на гражданах, но у нас есть и институциональные инвесторы, у нас есть и компании, у которых такая же проблема», — рассказал замминистра в интервью РБК.

Как пояснил Чебесков, пока неизвестно, на какую дату и по какому курсу будет оцениваться стоимость активов, предъявленных к обмену, но планируется, что для россиян цена актива будет «не хуже» рыночной.

Президент Владимир Путин 8 ноября подписал указ о дополнительных временных мерах, связанных с обращением иностранных ценных бумаг. Он позволяет запустить процесс обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб., которые принадлежат розничным инвесторам. Участие в процессе обмена заблокированными активами будет добровольным. Как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что сейчас за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб.

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Александр Кислов

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