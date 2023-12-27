Минфин: обмен заблокированных активов может начаться в январе 2024 года

«Потом мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап — либо расширить сумму для этих средств, либо расширить круг участников, которые получают возможности обменивать. Сейчас в основном мы концентрируемся на гражданах, но у нас есть и институциональные инвесторы, у нас есть и компании, у которых такая же проблема», — рассказал замминистра в интервью РБК.