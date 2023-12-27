Миллионы россиян с января начнут получать повышенные пособия на детей

Так, благодаря этому будет повышен размер единого пособия, которое сейчас получают родители более 10,7 млн детей и более 390 тыс. беременных женщин. Напомним, что по закону сумма пособия определяется исходя из регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого.

В уходящем году средний размер единого пособия составляет от 7 до 13,9 тыс. рублей в месяц (50% или 100% прожиточного минимума ребенка соответственно). После индексации прожиточного минимума его размер вырастет на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц (+7,5%) и составит от 7,5 тыс. до 15 тыс. рублей.

А для беременных женщин единое пособие будет повышено чуть больше и в среднем составит от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. рублей в месяц.

Также будут повышены и другие выплаты на детей, размер которых зависит от прожиточного минимума. В частности, это касается ежемесячного пособия на первого ребенка до 3 лет и ежемесячной выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Такие выплаты сегодня получают родители свыше 1,3 млн детей. Сумма пособий составляет размер одного прожиточного минимума ребенка в регионе проживания. С нового года размер выплат вырастет более чем на 1000 рублей и составит в среднем по стране 15 тыс. рублей ежемесячно.