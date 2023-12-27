КС ограничил займы между гражданами

Граждане вправе просить о снижении ставок, а суды — снизить установленные в договоре «ростовщические проценты», даже если закон на момент сделки не ограничивал их размер. Кроме того, если суд общей юрисдикции счел пропущенным срок исковой давности для взыскания займа, требования кредитора не могут быть признаны в рамках банкротства заемщика. Юристы отмечают, что разъяснениями КС могут воспользоваться заемщики, тяжбы которых в судах еще не окончены.

КС 26 декабря опубликовал постановление по вопросу о проверке конституционности ст. 809 Гражданского кодекса (ГК) о процентах по договору займа и ч. 3 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) об основаниях освобождения от доказывания. С жалобой об этом обратился Сергей Филатов, который в 2013 году взял взаймы у гражданина Н. 16,9 млн руб. под 15% в месяц с условием о сложном проценте. В течение пяти лет заемщик заплатил 18,9 млн руб., но все равно остался должен.

В 2019 году кредитор обратился в районный суд (суд общей юрисдикции) за взысканием 71 млн руб. с учетом процентов, но иск отклонили из-за пропуска срока давности. В 2020 году арбитражный суд Волгоградской области признал Сергея Филатова банкротом. В рамках дела о несостоятельности заимодавец предъявил требования к должнику, и арбитражный суд признал их обоснованными, включив в реестр кредиторов долг, выросший за счет процентов до 400,7 млн руб.

Заемщик оспаривал это решение, заявляя об истечении исковой давности и несоразмерности суммы процентов, но жалобы были отклонены. Арбитражные суды сослались на принцип свободы договора, подчеркнув, что заемщик добровольно согласился на условия, а «антиростовщические» поправки 2017 года к ст. 809 ГК не применяются к займу 2013 года. Поправки ограничили предельный размер процентов для граждан-заемщиков: если деньги выдает не профессиональный кредитор, предоставляющий потребительские займы, при превышении размера процентов в два и более раза над «обычно взимаемыми в подобных случаях» суд вправе уменьшить их.

По мнению Сергея Филатова, оспариваемые нормы не соответствуют ряду статей Конституции РФ (в том числе о государственной защите прав и свобод человека, о равенстве всех перед законом и судом).

Как пояснил заемщик, нормы допускают взыскание неограниченных процентов за пользование займом и позволяют арбитражным судам игнорировать выводы судов общей юрисдикции об истечении срока исковой давности.

КС отказался признать нормы неконституционными, но, по сути, поддержал заемщика, сделав два вывода.

Во-первых, хотя поправки к ГК от 2017 года не имеют обратной силы, заключенные до них договоры все равно могут быть проверены на справедливость условий, уточнил КС. Принцип свободы договора «не ограничивает право» заемщика просить об уменьшении процентов по займу и не мешает суду снизить их в случае «очевидной несоразмерности требований». Для этого можно ссылаться на ст. 10 ГК о недопустимости злоупотребления правом и рассматривать «ростовщические проценты» как попытку «получить неосновательное обогащение».

Во-вторых, рассматривая обоснованность требования кредитора к должнику в рамках банкротства, арбитражный суд «связан вступившим в законную силу решением суда общей юрисдикции», которым кредитору отказано во взыскании долга из-за пропуска срока исковой давности. Речь идет о случаях, когда отказ вынесен по спору между теми же лицами по тому же договору. Установленные решением суда общей юрисдикции обстоятельства имеют «преюдициальное значение», то есть их не нужно доказывать повторно, если только преюдиция не опровергнута в установленном законом порядке, заметил КС.

«Пока обязательность решения общей юрисдикции не преодолена… никто, включая сами суды, не вправе уклоняться от ее соблюдения», — подчеркивается в постановлении. Это направлено на «исключение конфликта, обеспечение стабильности и общеобязательности судебных актов» и «обеспечивает действие принципа правовой определенности», пояснил КС, обязав пересмотреть решения судов по делу Сергея Филатова.

Советник практики разрешения споров Tomashevskaya & Partners Денис Крауялис отмечает, что КС «все больше ориентирует нижестоящие суды на точечное правоприменение, с отходом от формализма, где отсутствие прямой нормы может послужить безусловным основанием для отказа в защите права». По словам партнера a.t.Legal Андрея Торянникова, арбитражные суды при рассмотрении дел о банкротстве «весьма вольно» трактуют нормы АПК и иногда «забывают» учитывать решения судов общей юрисдикции. Управляющий партнер WeLegal Владислав Линецкий добавляет, что арбитражные суды исходят из приоритета закона о банкротстве, который направлен «на обеспечение равномерного удовлетворения интересов кредиторов и предоставление им возможности защиты своих интересов», поэтому предпочитают сами решать, истек срок давности или нет.

Поскольку толкование КС «обязательно для всех правоприменителей», теперь эта практика должна прекратиться и в случае пропуска срока исковой давности требования кредитора не должны признаваться в банкротстве, полагает юрист. Тем самым граждане-заемщики получили защиту от взыскания с них «чрезмерных процентов, противоречащих принципу добросовестности кредитора», уточняет господин Линецкий.

Заемщики, уже окончательно проигравшие дела с кредиторами, «не смогут пересмотреть их итоги», так как в постановлении КС не указано на возможность такого пересмотра для иных лиц кроме Сергея Филатова, объясняет Денис Крауялис: «Воспользоваться позицией КС смогут те заемщики, кто еще не начал судиться или еще не прошел все судебные инстанции».